Feirão de Empregos do governo reuniu mais de 2 mil pessoas para preenchimento de vagas na RMR

Evento realizado pelo governo de PE ofereceu 1 mil vagas de emprego junto a empresas parceiras. Feirão ocorreu no bairro da Encruzilhada, no Recife.

O governo de Pernambuco realizou, nesta terça-feira (5), o segundo Feirão de Empregos promovido pela gestão Raquel Lyra (PSDB). O evento reuniu mais de 2 mil profissionais em busca de trabalho na escola Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (Etepam), no bairro da Encruzilhada, no Recife.



A imensa fila de pessoas em busca de um emprego começou a se formar antes do sol nascer. Por volta das 4h, já havia trabalhadores reunidos na frente da escola para aguardar o início do feirão, que só abriu as portas às 8h.

No local, os trabalhadores passaram por entrevistas de emprego com 34 empresas parceiras do governo do estado, com possibilidade de contratação imediata ou encaminhamento para uma fase posterior de seleção profissional. Mais de 1 mil vagas de trabalho estavam disponíveis no evento.

Para participar do feirão, os candidatos se inscreveram previamente na Casa do Trabalhador, onde passaram por uma triagem baseada na experiência profissional e receberam uma carta de recomendação para pleitear uma vaga nas empresas conveniadas. No dia do feirão, essas pessoas foram encaminhadas para os balcões das firmas para realização do processo seletivo com equipes de RH.



Fila de trabalhadores no Feirão de Emprego do governo de Pernambuco - Rodrigo Fernandes/JC

Foram disponibilizadas vagas nos mais diversos segmentos profissionais, entre serviço, comércio e área hospitalar, por exemplo. Entre as oportunidades disponíveis, estavam as de montador, servente, operador de telemarketing, atendente, auxiliar administrativo e analista de marketing.

"A gente vai atrás da vaga. Nós ligamos para a empresa para saber se ela tem alguma vaga para disponibilizar, qual é a vaga. A gente consegue colocar hoje na secretaria aproximadamente 1.800 vagas disponíveis por dia", contou a secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, Amanda Aires.



Segundo a gestora, outras ações anunciadas pelo governo do estado, como as obras dos programas "Águas de Pernambuco" e do "PE na Estrada" também são responsáveis por movimentar o mercado de trabalho de forma local. "Obra pública gera emprego, gera renda, aquece a economia. As empresas passam a acreditar no mercado e isso faz com que nós tenhamos mais empregos sendo ofertados. Então desde o início da gesta da governadora Raquel Li nós temos mais de 100 mil novos postos de trabalho. É muita gente trabalhando porque a economia está se reerguendo", defendeu a secretária.

Mateus Arruda, de 28 anos, está sem trabalhar há seis meses e procurou o feirão para se recolocar no mercado de trabalho, buscando uma vaga como auxiliar de logística. Ele contou que ficou sabendo do evento pela televisão.

"Trabalhei em duas empresas nessa área e tenho conhecimento. Fui na casa do Trabalhador para conseguir um encaminhamento e o processo é muito simples, com atendimento muito rápido. Consegui minha carta de indicação e se Deus quiser sairei daqui com a carteira assinada", contou.

Feirão de empregos do Governo de Pernambuco, na Etepam - Rodrigo Fernandes/JC

"Viramos a curva"



A governadora Raquel Lyra estava presente no evento e discursou para os trabalhadores. Ela afirmou que o foco da sua gestão é "trabalhar para que Pernambuco volte a liderar o Nordeste Brasileiro".

"Nos outros meses de agosto e setembro, fechamos o mês como terceiro estado que mais gerou emprego de carteira assinada. Ficamos atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro, garantimos o protagonismo de Pernambuco no Norte, Nordeste e Brasileiro. Empresas estão confiando no nosso estado como lugar seguro para investir, abrindo novas vagas de trabalho, trazendo mais investimentos para cá e permitindo que o nosso povo possa ser mais feliz", discursou a gestora estadual.

Ela reconheceu que ainda há muita gente sem vaga de trabalho em Pernambuco, mas afirmou que sua gestão está conseguindo reverter os números.

"Essa ação é uma ação permanente do governo em Pernambuco. A gente virou a curva e passamos a ser o estado do Nordeste que mais gerou emprego de carteira assinada. O saldo é positivo de emprego, temos muitos investimentos já anunciados em Pernambuco, expansão de grandes empresas, são R$ 30 bilhões, sem contar com o segundo trem da refinaria Abreu Lima, com os próprios empregos gerados na Constituição Civil, que aumentou em 25% o investimento em Pernambuco, além das obras públicas anunciadas, que geram muito emprego de carteira assinada", declarou.