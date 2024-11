No Rec'n'play, João Campos critica movimentos políticos que criam 'falsas soluções' para problemas da população

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Prefeito do Recife foi entrevistado por Silvio Meira e Rosario de Pompeia e debateu o futuro da discussão entre esquerda e direita no Brasil

O prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), foi provocado a discutir o futuro da esquerda brasileira diante de todo o radicalismo existente no cenário político atual durante participação em uma atividade do Rec'n'play, nesta sexta-feira (8).

A provocação foi feita pelo cientista e professor Silvio Meira, que entrevistou João Campos ao lado da jornalista Rosário de Pompeia, diante de uma plateia lotada no auditório da Livraria Jaqueira, no centro do Recife.

João Campos declarou que atualmente existe um "claro movimento de questionamento da democracia liberal" no mundo, e que esse cenário teve início na Primavera Árabe, no início dos anos 2010.



"É um claro movimento onde você enxerga as fragilidades, claro que existem muitas. E qual é o grande problema? Você enxerga que há o que melhorar, mas as soluções que têm mais eco ou que são mais vendidas são falsas soluções, que não entregam necessariamente melhorias, não entregam um novo modelo, um sistema melhor, mais justo", discursou João.

"É como se todo mundo concorda que tem que melhorar, mas quando vai para a disputa do que é para colocar no lugar, não existe uma fórmula pronta, não tem uma fórmula mágica, e esse debate de narrativas é um debate que ele começa a trazer falsas soluções. Você esquece os problemas que geraram o debate e você começa a trazer soluções como se fosse o grande problema dessas democracias, quando não são. Então isso é o grande problema", analisou o prefeito do Recife.

O socialista usou como exemplo prático na discussão as questões relacionadas à gestão da educação.



"Lembre aí dos últimos temas que viralizaram na discussão de educação dentro do embate político. Falo de forma árdua sobre a educação. Eu tenho certeza que quando você olha isso não foram os grandes desafios da educação, que é você ter mais de 2 milhões de crianças que estão fora da escola, que não tem vaga de creche no Brasil, você tem um desafio de alfabetização que é o grande problema brasileiro, você não alfabetizar na idade certa", exemplificou o prefeito.

Na sequência, o gestor listou ações da sua gestão que, segundo ele, foram realizadas como forma de solucionar os problemas de maneira real.

"Por isso que a gente fez questão de enfrentar os problemas reais, de abrir sete mil vagas de creche, de fazer um programa de alfabetização em três eixos", discursou o prefeito.

Durante a conversa, o prefeito do Recife também falou sobre como será o futuro da política do Brasil diante das transformações digitais em curso no mundo e as novas demandas da população e também contou histórias da vida pessoal, como seu relacinoamento com Tabata Amaral.

Também conversaram com o público o secretário de Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Figueiredo, e a chefe de gabinete do Recentro, Ana Paula Vilaça.