Raquel Lyra diz que possível corte de gastos do governo Lula 'acende luz amarela'

A governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou que o novo corte de gastos públicos do governo federal "acende uma luz amarela" de atenção no governo estadual, mas completou dizendo vai trabalhar para que os recursos colocados para Pernambuco sejam executados na íntegra.

A declaração foi dada nesta sexta-feira (8), em entrevista concedida após a gestora participar de uma roda de conversa no Cais do Sertão, dentro da programação do REC'n'play 2024.

"Quando vem um contingenciamento como esse, fica aqui uma luz amarela, mas estou muito confiante na parceria que a gente tem construído e nos projetos que já estão em execução e andamento", disse Raquel Lyra.



"O que eu vou trabalhar é para garantir que 100% do que foi colocado para Pernambuco seja executado," completou a governadora.

Um possível novo corte de gastos do governo federal é tema de uma série de reuniões realizadas pelo presidente Lula e sua equipe ministerial desde o início da semana. Nesta sexta, o grupo deve realizar o último encontro. Contudo, não há garantia de que o anúncio do contingenciamento seja feito ainda hoje.



O corte de gastos foi anunciado pelo governo federal em outubro e pode atingir os recursos destinados a programas sociais e verbas de ministérios, o que pode refletir em um represamento do repasses para os estados. O governo também articula junto ao Congresso Nacional uma possível contenção na distribuição das emendas.

Raquel Lyra afirmou que acredita na força do trabalho e que vem construindo muitas parcerias com o governo federal.

"A gente tem desde o primeiro dia do nosso governo trabalhar de maneira incansável, construindo inclusive parcerias com o governo federal. A gente tem garantido aqui mais de 600 ações do PAC, a gente tem um time muito aguerrido, que não só apresenta projetos e tem capacidade de apresentá-los, mas de executá-los. Temos muita coisa em execução aqui no estado de Pernambuco", afirmou.