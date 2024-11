Escala 6x1: Saiba quais foram os deputados pernambucanos que assinaram a PEC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O texto do projeto precisa de 171 assinaturas de deputados para começar a tramitar no Congresso Nacional; confira quais nomes foram favoráveis

A discussão sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que determina o fim da escala 6x1 (seis por um), modelo de trabalho que define a jornada de trabalho dos trabalhadores brasileiros em seis dias de serviço para um de folga, tem gerado debate entre deputados federais, especialistas e sociedade civil.

A proposta ainda não conseguiu o número de assinaturas necessárias para que seja protocolada. Lembrando que para que seja iniciada a tramitação, é necessário 171 assinaturas entre os 530 deputados. Até o momento da publicação dessa matéria, 7 dos 25 deputados federais pernambucanos foram favoráveis à PEC.

De acordo com a autora da PEC, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), o objetivo inicial é reduzir a carga horária semanal de trabalho de 44 para 36 horas (4x3), mantendo o limite de 8 horas diárias e sem redução salarial, conforme o artigo 7º da Constituição.

Confira a lista dos deputados pernambucanos que assinaram a PEC:

Carlos Veras (PT - PE)

Clodoaldo Magalhães (PV - PE)

Fernando Rodolfo (PL - PE)

Maria Arraes (SOLIDARIEDADE - PE)

Pedro Campos (PSB - PE)

Renildo Calheiros (PCdoB - PE)

Túlio Gadêlha (REDE - PE)

PEC de Erika Hilton

De autoria da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que quer o fim da escala de trabalho 6X1, conta com 71 assinaturas até o momento.

De acordo com as regras, uma PEC só pode entrar em discussão na casa legislativa com o aval de 1/3 dos parlamentares ou seja, 171 dos 513 no caso da Câmara dos Deputados e 27 dos 81 no caso do Senado Federal.

Segundo Hilton, a PEC teve ainda o endosso de 1,3 milhão de pessoas que assinaram petição pública em apoio ao projeto.

Ela pretende modificar o texto da CLT, abolindo o modelo de contratação com escala na qual o trabalhador tem apenas um descanso semanal para seis dias consecutivos de trabalho.

"Isso tira do trabalhador o direito de passar tempo com sua família, de cuidar de si, de se divertir, de procurar outro emprego ou até mesmo se qualificar para um emprego melhor. A escala 6x1 é uma prisão, e é incompatível com a dignidade do trabalhador", defende a deputada.

Em entrevista ao O Globo, a deputada disse que o objetivo inicial é reduzir a carga horária semanal de trabalho de 44 para 36 horas, mantendo o limite de 8 horas diárias e sem redução salarial, conforme o artigo 7º da Constituição.