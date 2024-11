Raquel Lyra e João Campos parabenizam Ingrid Zanella, após vitória nas eleições da OAB-PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Governadora do Estado e Prefeito do Recife usaram as redes sociais para parabenizar a nova presidente da OAB-PE, eleita nesta segunda-feira (18)

Após a vitória de Ingrid Zanella na eleição para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o prefeito do Recife, João Campos, parabenizaram a candidata vencedora do pleito disputado nessa segunda-feira (18).

Em publicação no X, Raquel Lyra destacou o fato de que Ingrid será a primeira mulher na história a comandar a OAB-PE. A governadora desejou sucesso à nova presidente da OAB-PE e se colocou à disposição pelo “fortalecimento da Justiça” em Pernambuco.

“Mulheres fazendo história. Parabenizo a advogada Ingrid Zanella, eleita presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco. Ingrid será a primeira mulher na história a comandar a OAB-PE. Sucesso no novo desafio, Ingrid. Conte com o meu apoio e com todo o time do Governo de Pernambuco para seguirmos lutando pelo fortalecimento da justiça em nosso estado”, disse.

Leia Também Ingrid Zanella vence eleição para presidência da OAB-PE

João Campos parabenizou Ingrid por meio de publicação no Instagram. Com uma foto ao lado da nova presidente da OAB-PE, o prefeito do Recife também destacou o ineditismo de uma mulher comandando a Ordem, enfatizando que “tem certeza” que os três anos de mandato de Ingrid “serão de muito sucesso”.

“Quero parabenizar Ingrid Zanella por sua eleição como presidente da OAB-PE. Ela fez história, como a primeira mulher eleita para presidir a tradicional seccional pernambucana da Ordem. Tenho certeza de que os seus três anos à frente da entidade serão de muito sucesso para a advocacia do nosso estado e, sobretudo, para Pernambuco”, disse.

Ingrid Zanella foi eleita para a presidência da OAB-PE com 47,82% dos votos, totalizando 11.441 eleitores, em pleito disputado nesta segunda-feira.