Tanques na rua e agente infiltrado: confira 10 revelações da Polícia Federal no inquérito do golpe de Estado

Após a quebra do sigilo do inquérito indiciado pela Polícia Federal (PF), retirada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, algumas revelações foram feitas.

O documento, com mais de 800 páginas, reúne as conclusões da Polícia Federal sobre um plano, orquestrado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em janeiro de 2023.

A Polícia Federal indiciou 37 pessoas por suposto envolvimento na tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), dois ex-ministros e diversos membros de sua gestão. O inquérito foi enviado por Moraes à Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirá se apresentará ou não uma denúncia contra o grupo.

PF põe Bolsonaro no centro do plano golpista

As conclusões da Polícia Federal indicam, por exemplo, que o então presidente Bolsonaro "de fato planejou, ajustou e elaborou um decreto que visava à ruptura institucional". Os investigadores afirmam que ele tinha "plena consciência e participação ativa" nas ações.

O relatório também afirma que o general Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022, aprovou o plano para matar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Confira 10 revelações da Polícia Federal até o momento sobre o inquérito do golpe