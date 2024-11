Novo presidente de fórum nacional de conciliação, desembargador Erik Simões destaca ações para biênio 2025/2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Desembargador Erik Simões, do TJPE, tomará posse como novo presidente do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação (Fonamec) em dezembro

Em visita ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), nesta quarta-feira (27), o desembargador Erik Simões, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), agora presidente do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação (Fonamec), falou sobre as expectativas para o biênio 2025-2026 que ficará à frente da entidade.

A posse de Erik como presidente da Fonamec acontece no próximo dia 12 de dezembro, às 16h, no Salão do Pleno do Palácio da Justiça de Pernambuco, localizado na Rua do Imperador, área central do Recife.

Erik destacou como objetivo para o biênio a integração com os Tribunais Regionais Federais, ressaltando a importância de propagar a conciliação e a mediação como “melhor forma de resolver os problemas”, além de reforçar a necessidade de realizar ações de cidadania



“Minha intenção é ter uma interação maior com os Tribunais Regionais Federais, TRF, TRT, que cada um tem o seu ramo, todo mundo faz isso, mas cada um na sua. Eu quero interagir com todo mundo, integrar pra gente evoluir sempre e o objetivo é esse, evoluir propagando a conciliação e a mediação como a melhor forma de resolver os seus problemas e não apenas com a sentença do juiz dizendo quem ganhou e quem perdeu, vai ser o grande objetivo e além de tentar fazer ações de cidadania, por exemplo”, afirmou.

Ainda de acordo com Erik Simões, as ações de cidadania promovidas pelo Fonamec já eram realizadas no TJPE, onde atuou como coordenador-geral de conciliação. O desembargador citou, como exemplo, a realização dos casamentos coletivos. Desde 2023, o ginásio Geraldão recebe o evento de casamentos coletivos promovidos pelo TJPE.

“A gente faz o que o Tribunal já fazia uns 10 anos antes da minha chegada inclusive. Os casamentos coletivos começaram no Coque, foi para o Fórum do Recife, hoje está espalhado no Estado inteiro, até Fernando de Noronha, que agora teve o sexto casamento. A gente começou no ano passado no Geraldão, foram 500 casais que celebraram a união Todo mundo vive junto, mas, às vezes, R$ 500 para pagar de taxa. Aí o Tribunal isenta a taxa e promove uma festa”, contou.

Ainda recordando sua atuação no TJPE como coordenador-geral de conciliação, o desembargador e novo presidente do Fonamec enfatizou os esforços pela promoção e difusão da conciliação e mediação em Pernambuco. Erik Simões destacou que a população já não vai atrás de um advogado ou um defensor como única possibilidade para a resolução de problemas, mas vão atrás de buscar um acordo por meio da conciliação.

“De 2016 pra cá a gente fez muitos eventos, de cidadania, promoveu e difundiu a conciliação e a mediação no estado inteiro. Hoje os índices da gente são ótimos, a gente tem um desempenho muito grande, a gente criou essa cultura da conciliação e da mediação na população. Hoje em dia as pessoas não vão atrás de um advogado ou um defensor para entrar com uma ação, muitos já vão direto a um núcleo nosso que possa conciliar antes de entrar com a ação, o chamado pré-processual, e isso a gente tem difundido aqui no Estado”, disse.