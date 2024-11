Presidente da CCJ escolhe bolsonarista para relatar PEC que veta militares na política

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A PEC, de autoria da deputada Perpétua Almeida, foi apresentada em 2021 em reação à presença de militares no governo do ex-presidente Bolsonaro

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputada Caroline de Toni (PL-SC), escolheu o deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP) para ser o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que veda a participação de militares na política.

A PEC, de autoria da deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), foi apresentada em 2021 como uma reação à crescente presença de militares no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O texto estabelece que, para ocupar cargos na administração pública civil, os militares deverão abandonar a carreira castrense.

"Busca-se resguardar as Forças Armadas (FFAA) dos conflitos normais e inerentes à política, e fortalecer o caráter da Marinha, do Exército e da Aeronáutica como Instituições permanentes do Estado e não de governos", justificou a parlamentar.

O deputado paulista recebe a missão de tentar negociar mudanças no texto original da PEC uma semana depois da Polícia Federal (PF) indiciar 37 pessoas por tramarem um golpe de Estado, incluindo 25 militares da ativa e da reserva e o próprio ex-presidente, com quem ele e a líder da CCJ têm proximidade política.

Apesar de ainda não comentar sua designação como relator, Bilynskyj defendeu o ex-presidente contra a investigação. "No relatório de 800 páginas da PF não existe prova da participação do presidente Bolsonaro em nenhum fato", afirmou em uma rede social.

Há no Senado outra PEC semelhante, de autoria do senador Jacques Wagner (PT-BA), que proíbe militares na ativa de se candidatarem em eleições. O projeto já foi aprovado pela a CCJ da Casa e agora aguarda votação no plenário.

O que diz a PEC?

O texto propõe que militares da ativa sejam obrigados a passar para a reserva não remunerada se quiserem disputar eleições, sem possibilidade de retorno à função caso não sejam eleitos. A exceção é para militares com mais de 35 anos de serviço, que poderão optar pela reserva remunerada.