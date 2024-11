Previdência dos militares: pronunciamento de Haddad propõe mudança; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na noite desta quarta-feira (27), em pronunciamento nacional, que o Governo Federal vai modificar alguns critérios da aposentadoria dos Militares.

De acordo com Haddad, a medida visa, principalmente, promover a igualdade na previdência. "Para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade com a instituição de uma idade mínima para reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias", declarou o ministro da Fazenda.

O detalhamento das Medidas de Fortalecimento da Regra Fiscal elaboradas pelos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Casa Civil deve ser feito pelo Governo Federal nesta quinta-feira (28), em coletiva de imprensa no Salão Leste do Palácio do Planalto, em Brasília.

"Nós vamos aperfeiçoar os mecanismos de controle que foram desmontados no período anterior. Fraudes e distorções atrasam um atendimento a quem mais precisa. São mudanças justas e necessárias para atender as famílias que mais precisam", falou Fernando Haddad.