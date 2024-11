Na abertura da celebração, João Campos fala em ano desafiador para o Morro da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Este ano, a festa do Morro é marcada pelo recomeço após a tragédia que deixou duas pessoas mortas após desabamento do teto do Santuário

Na abertura da Festa do Morro da Conceição, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), afirmou, em tom de devoção, que os fiéis passaram por um ano desafiador.

"Esse ano foi um ano desafiador para o Morro da Conceição, mas fruto da fé, da esperança, força e da crença do nosso povo", disse.

Tragédia do morro

No mês de agosto deste ano, o teto do Santuário do Morro da Conceição, localizado na Zona Norte do Recife, desabou durante uma distribuição de cestas básicas.

No momento do desabamento, morreram um homem de 54 anos e uma mulher de 68 anos. Ao todo, 25 pessoas ficaram feridas.

Em sua fala, João agradeceu aos servidores que se empenharam para reconstrução do Santuário. "Eu queria aqui agradecer a todos os servidores públicos da prefeitura, do governo do Estado, de diversos órgãos que trabalharam para esse dia de hoje acontecer", afirmou.

"Eu digo sempre, eu estuo prefeito do Recife, mas eu sou cristão e sou católico. Fico feliz de poder compartilhar dessa fé e crença com vocês", disse João.