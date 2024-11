Festa do Morro da Conceição: confira a programação dos 120 anos da celebração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A 120ª Festa do Morro da Conceição, uma das maiores celebrações religiosas de Pernambuco, começa nesta quinta-feira (28), no Recife.

Milhares de fiéis devem subir o morro para homenagear Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva do Recife, em uma programação que inclui missas, novenas e procissões. O evento, que segue até o dia 8 de dezembro, é marcado pela devoção e pela fé de quem participa.

As celebrações vão acontecer na parte interna e externa do Santuário, que teve a nova coberta entregue, na última segunda (25). Após os 12 dias de festa, o Santuário voltará a ser isolado para a segunda etapa dos reparos, com início marcado para 13 de dezembro.

Abertura

A abertura acontece com a procissão de abertura, na quinta-feira (28), às 17h, no Parque Urbano da Macaxeira. A saída da procissão está marcada para às 18h, com o trajeto passando pelo Parque Urbano da Macaxeira, Av. Norte Miguel Arraes, Largo Dom Luiz, Rua Itacoatiara até chegar na Praça do Morro da Conceição.

No local acontece o hasteamento da bandeira e a Solene Celebração de Abertura da 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro.

Programação ao longo da semana

De 29 de novembro a 7 de dezembro, a programação contará com missas diárias em diversos horários:

Santas Missas: às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h (Missa Solene).



às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h (Missa Solene). Momento Mariano: às 18h, reunindo fiéis em oração e reflexão.



às 18h, reunindo fiéis em oração e reflexão. Novena Solene: às 19h30, com temas especiais para cada dia.

Na quinta-feira, dia 5 de dezembro, está prevista a Santa Missa do Exército Brasileiro, às 9h. No domingo (1/12) e sábado (7/12), a programação será especial, com santas missas nos horários da manhã e tarde.

No dia da Imaculada Conceição



O ponto alto da festa será no dia 8 de dezembro, com uma programação que vai cobrir todo o dia. Entre as atividades, estão santas missas e a grande procissão de encerramento.

Missas no palco em frente ao santuário: a partir da meia-noite, com celebrações de duas em duas horas até as 14h.

Missas dentro do santuário: a partir das 1h da manhã, também com intervalos regulares de duas horas, até às 15h.



Procissão de encerramento: com concentração às 14h30, no Cais do Apolo, no Bairro do Recife, e saída às 15h.

O percurso inclui a Ponte do Limoeiro, Avenida Norte Miguel Arraes e Estrada do Morro da Conceição, com chegada ao santuário às 19h para a celebração final. Confira a programação, completa, abaixo:

Programação da 120ª Festa do Morro da Conceição

Dia 28/11 - Procissão da abertura - Bandeira da festa



Concentração - 17h - Parque Urbano da Macaxeira



Saída - 18h - Parque Urbano da Macaxeira / Avenida Norte Miguel Arraes

/ Largo Dom Luiz / Rua Itacoatiara / Praça do Morro da Conceição



Chegada - 19h - Hasteamento da bandeira e Solene Celebração de Abertura

da 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro.

Dias 29 de novembro a 7 de dezembro



Santas Missas - 7h, 9h, 11h, 14h. 16h (Santa Missa Solene)



7h, 9h, 11h, 14h. 16h (Santa Missa Solene) Momento Mariano - 18h



18h Novena Solene - 19h30

19h30 Dia 05/12 - Santa Missa do Exército Brasileiro - 9h30



Dia 1/12 - Programação Especial (domingo)

Santas Missas Extras - 8h, 10h, 11h (palco)

Dia 7/12 - Programação Especial (Sábado)

Santas Missas Extras - 12h e 18h (Santuário)

Já no palco, os horários são - 8h, 10h e 15h (palco)

Dia 7/12 - Procissão com a Imagem do Divino Pai Eterno

Concentração - 18h - Largo Dom Luiz (Morro da Conceição)



Saída - 19h - Largo Dom Luiz / Rua Itacoatiara / Praça do Morro da

Conceição

Dia 8 de dezembro (Imaculada Conceição)

Santa Missa - Palco em frente ao Santuário:

0h / 2h / 4h / 6h / 8h / 10h / 12h /14h



Santa Missa dentro do Santuário:

1h / 3h / 5h / 7h / 9h / 11h / 13h / 15h

Procissão de encerramento - Imagem da Santa



Concentração - 14h30 - Cais do Apolo - Bairro do Recife



Saída - 15h - Cais do Apolo / Ponte do Limoeiro / Avenida Norte Miguel Arraes /Estrada do Morro da Conceição / Praça da Conceição



Chegada -19h - Solene Celebração de Encerramento da 120ª Festa de Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro

Dia 9/12 - Missas Pós-Festa

Santas Missas - 10h30, 16h, 19h30