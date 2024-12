"Militar só sobe em palanque no 7 de setembro", afirma primeira presidente do Tribunal Superior Militar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A ministra Elizabeth Rocha, primeira mulher a ser eleita para presidir o Supremo Tribunal Militar (STM), disse que os militares devem ficar dentro dos quartéis e só subir em palanque no 7 de setembro. A declaração foi dada durante entrevista à Globo News.

É a primeira vez, em mais de 200 anos de história, que uma mulher assume o colegiado, composto por mais de 14 homens.

"Os militares têm que ficar dentro dos quartéis. Militar que sobe em palanque, é só no 7 de setembro. Então, é muito importante que a política e o militarismo não se misturem. Isso nunca funcionou no Brasil (...) Quando a política adentra nos quarteis, na caserna, a hierarquia e a disciplina podem ser corrompidas e podem sofrer rachaduras”, disse Elizabeth.



A nova presidente do STM disse que após a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, o projeto da democracia brasileira precisa ser constantemente construído e vigiado pelas autoridades.

"Pensávamos que a nossa democracia estava consolidada, que não havia mais riscos. E, disso tudo, fica a lição de que a democracia é um projeto inacabado. Ela tem sempre que ser construída e vigiada, como a Constituição", afirmou.

Sobre os planos ao assumir o Tribunal, Elizabeth diz planejar a criação de novas assessorias, como a de gênero e raça, por exemplo.

"Gostaria também de criar, dentro do poder judiciário, assessorias como, a primeira e inédita, assessoria de gênero, raça e minorias e uma assessoria internacional para lidar com refugiados (...) A minha defesa em favor das mulheres será contundente", disse.

"Vivemos em uma sociedade ainda excludente, injusta e desigual. Digo, com certa alegria e com certa dor, que quebrei o teto de vidro, mas os estilhaços não caíram em mim, caíram numa sociedade patriarcal e excludente, que acha que pode determinar lugares e estabelecer locais onde os seres humanos devem ficar", completou.

Elizabeth, que toma posse no Tribunal em março de 2025, afirmou que o poder judiciário é uma instituição que tem vários compromissos com a sociedade. "O direito não é apenas julgar, a questão, o caso concreto que e submetido ao magistrado, é muito mais do que isso. É buscar uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade igualitária", enfatizou.

Quem é Maria Elizabeth Rocha?

Elizabeth Rocha é natural de Belo Horizonte e formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

Sua carreira foi voltada para a defesa dos direitos humanos. Ela atuou na Procuradoria-Geral da União (AGU) e entrou no Superior Tribunal Militar em 2007. Entre os anos de 2013 e 2015, Elizabeth assumiu temporariamente a presidência do STM para substituir um dos ministros.

O Tribunal é composto por 15 ministros.