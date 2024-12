'"Estou firme e forte!", afirma presidente Lula em vídeo caminhando após deixar UTI

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Depois das cirurgias para tratar hemorragias, o presidente Lula surge caminhando em vídeo no hospital e afirma estar em recuperação

As redes sociais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram usadas nesta sexta-feira (13), para postar um vídeo em que o petista aparece caminhando nos corredores do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Ele está internado desde a segunda-feira (9).

Nas imagens, é possível ver que o dreno, utilizado para realizar as cirurgias de remoção de hemorragias no cérebro, está protegido por uma fita micropore.

Esta é a primeira aparição pública de Lula desde que ele foi internado na segunda, após sofrer fortes dores de cabeça. O presidente passou por duas cirurgias: a primeira, uma craniotomia, e a segunda, uma embolização de artéria meníngea média. Nesta sexta, o petista deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital.

No vídeo, Lula aparece caminhando ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale, um dos profissionais que está cuidando da saúde do presidente. Na legenda da postagem, o petista afirmou que está "pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira".

"Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha a primeira-dama Rosângela da Silva me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira", disse Lula.

Segundo o médico particular de Lula, Roberto Kalil Filho, a segunda cirurgia realizada por Lula nesta quinta-feira (12), foi um "sucesso". A expectativa é que o presidente retorne para Brasília na próxima semana.

Os médicos disseram que as visitas estão proibidas e permanecerão proibidas enquanto Lula estiver internado. Atualmente, só familiares podem ter contato com o presidente. A primeira-dama acompanha o marido no hospital. "As visitas ficarão proibidas até a alta médica", disse Kalil. "A recomendação é de repouso relativo. Evitar qualquer tipo de stress, que é praticamente impossível na posição dele". completou.

O problema de saúde de Lula é oriundo de uma queda que ele sofreu, em outubro, no banheiro do Palácio da Alvorada. Segundo o médico Rogério Tuma, o acidente causou hematomas nos dois lados do crânio, sendo que um deles havia sido absorvido pelo organismo.

"O presidente está normal. Está muito bem e apto a praticar qualquer ato da vida civil. A única coisa é que há recomendação médica para que não se esforce física e mentalmente", disse Tuma.

Lula tem 79 anos, completados em outubro deste ano. Há pouco mais de um ano, em setembro de 2023, o presidente fez uma artroplastia total do quadril direito - uma cirurgia para substituir, por uma prótese, a cartilagem desgastada naquela região do corpo.

Em março do ano passado, o presidente também cancelou uma viagem internacional devido a problemas de saúde. Na ocasião, ele foi diagnosticado com pneumonia leve e adiou sua visita à China, que ocorreu meses depois. Quando o cancelamento foi anunciado, ministros, diplomatas e uma delegação de 120 empresários do agronegócio já aguardavam o presidente em Pequim.