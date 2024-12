Quaest: maioria aprova aproximação de Raquel Lyra com Lula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (12) mostrou que 88% dos eleitores pernambucanos avaliam ser importante haver uma aliança entre a governadora Raquel Lyra (PSDB) e o presidente Lula (PT). 10% foram contrários a essa aproximação e 3% não souberam responder.

Raquel Lyra vem se aproximando cada vez mais do presidente Lula, que sempre mostrou abertura para uma aproximação com a tucana desde o início do mandato dela em Pernambuco, chegando a defendê-la de vaias de opositores em seus primeiros discursos.

Em outro ponto da pesquisa, 40% afirmaram que a relação atual da tucana com o petista é Regular e outros 39% classificaram a aproximação como Positiva.

11% disseram que a relação da governadora com o presidente é Negativa.

A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 9 de dezembro e percorreu 42 municípios pernambucanos. Foram entrevistados 1.100 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Raquel Lyra e Lula

Frequentemente, Raquel Lyra faz menções a Lula em suas aparições públicas, especialmente em anúncios de obras custeadas com recursos federais.

A gestora também tem feito diversas visitas a Brasília, onde faz reuniões com ministros de diferentes pastas em busca de investimentos federais para o estado.

Na última quarta-feira (11), por exemplo, ela fez questão de citar o presidente no anúncio do lançamento dos editais para obras no Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima.

“Seguiremos firmes no trabalho, sempre em diálogo com o governo federal, com o presidente Lula, para os investimentos essenciais no nosso Estado”, afirmou Raquel.

Rumores também apontam que a governadora deixará o PSDB, partido que faz oposição a Lula, e migrará para um partido da base lulista. O PSD, que tem três ministérios no governo federal, é o destino mais provável da governadora.

Vale lembrar que na eleição presidencial de 2022 Raquel Lyra não tomou partido a favor de Lula nem de Jair Bolsonaro (PL). Para 2026, em busca da reeleição, aliados afirmam que ter o apoio do presidente será fundamental para ela se manter no posto.