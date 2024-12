Reforma Tributária: Lula celebra aprovação no Congresso e aponta avanços em simplificação, justiça social e eficiência fiscal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, nesta terça-feira (18), a aprovação da regulamentação da reforma tributária pelo Congresso Nacional. Segundo ele, o texto representa um passo significativo para a simplificação e eficiência do sistema tributário brasileiro.

“A aprovação da regulamentação da Reforma Tributária é um marco histórico. Após 40 anos de discussões, conseguimos construir e aprovar uma proposta que vai garantir um sistema tributário mais simples, eficiente, justo e transparente”, afirmou Lula em publicação na rede social X (ex-Twitter).

Ele também mencionou que a medida tem potencial para impulsionar o desenvolvimento econômico e reduzir desigualdades regionais e sociais.

O texto aprovado estabelece mudanças como a isenção de impostos sobre itens da cesta básica, redução de tributos sobre medicamentos e maior transparência no sistema tributário. A proposta busca também melhorar o ambiente de negócios e atrair investimentos.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), também elogiou a aprovação. Ele afirmou que a reforma aproxima o Brasil de países com sistemas tributários simplificados. “O Brasil entra no clube dos países com sistema tributário simplificado para melhoria do ambiente de negócios”, declarou em redes sociais.