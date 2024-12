Prefeitura do Recife sanciona orçamento de R$ 9,8 bilhões para 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 e a revisão do Plano Plurianual foram sancionadas pelo prefeito da cidade e publicadas no Diário Oficial

O prefeito do Recife, João Campos, sancionou nesta quinta-feira (19) a Lei Orçamentária Anual de 2025 e a revisão do Plano Plurianual para o exercício financeiro do próximo ano, com orçamento de R$ 9,85 bilhões. Desse total, R$ 6,7 bilhões serão referentes ao Orçamento Fiscal e R$ 3,09 bilhões à Seguridade Social.

O orçamento do Recife em 2025 supera em R$ 1,6 bilhão a peça praticada em 2024, que foi de R$ 8,2 bilhões.

As sanções foram publicadas no Diário Oficial do Recife desta quinta. A proposta havia sido aprovado pela Câmara dos Vereadores no dia 25 de novembro.

A maior fatia do orçamento, R$ 8,12 bilhões, será oriunda de receitas do Tesouro municipal, enquanto R$ 1,72 bilhão virá de outras fontes de recursos, fundos e entidades. De acordo com o orçamento, os recursos serão destinados da seguinte forma:

A saúde vai receber R$ 2 bilhões;



vai receber R$ 2 bilhões; O urbanismo terá R$ 2,2 bilhões;

terá R$ 2,2 bilhões; A educação vai ficar com R$ 1.6 bilhão;



vai ficar com R$ 1.6 bilhão; A cultura receberá R$ 156 milhões;



receberá R$ 156 milhões; A administração pública custará R$ 846 milhões;

custará R$ 846 milhões; A habitação terá orçamento de R$ 57 milhões;

terá orçamento de R$ 57 milhões; A segurança pública ficará com R$ 5,4 milhões;

ficará com R$ 5,4 milhões; A Câmara Municipal receberá R$ 272 milhões.

A LOA e o PPA são fundamentais para o planejamento do município para os anos seguintes. O Plano Plurianual é projetado para 4 anos, com revisão anual obrigatória. O modelo anual vai de 2022 a 2025.

Já a Lei Orçamentária Anual, como o nome sugere, é projeto para o ano seguinte, apresentando as previsões de arrecadação e despesas para o ano, sempre em compatibilidade com o PPA e em adequação às metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).