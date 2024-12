Fred Amâncio segue na Educação em segundo mandato, anuncia João Campos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O prefeito João Campos (PSB) anunciou, neste domingo (22), que Fred Amâncio continuará à frente da Secretaria de Educação do Recife em seu segundo mandato.

Em publicação nas redes sociais, o gestor ressaltou que Amâncio implantou um "novo modelo de gestão na área" e teve papel na ampliação de vagas em creches, que aumentaram de 6.439 para 12.254.

Essa política foi uma das principais bandeiras do primeiro mandato de Campos (2020-2024) e se alinha à promessa de fortalecer a educação básica na capital pernambucana, tornando Amâncio o primeiro secretário oficialmente anunciado para a próxima gestão.

Programas

O período de Fred Amâncio à frente da Educação foi marcado pela criação de programas como o Embarque Digital, de formação de tecnologia para estudantes de baixa renda; e o Recife no Mundo, de intercâmbio para o aperfeiçoamento na língua inglesa.

Outros programas foram a Olimpíada de Matemática, que deu medalhas e viagens para estudantes dos anos finais do ensino fundamental; e o Primeiras Letras, que tem o objetivo de alfabetizar todas as crianças da Rede Pública Municipal do Recife até os sete anos.

"Agora, com a missão renovada, tem o desafio de fazer o Recife dar saltos ainda maiores nesta que é a nossa maior prioridade", escreveu Campos.

Currículo

A vida pública de Fred Amâncio também é marcada por passagens nas secretarias de Educação e Saúde do Estado de Pernambuco durante gestões socialistas e na presidência do Complexo Industrial Portuário de Suape. Também exerceu a função de secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco.

É formado em Administração de Empresas pela Universidade de Pernambuco (UPE) e em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com pós-graduação em Economia Aplicada à Gestão Fiscal, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo e MBA em Gestão de Negócios em Petróleo e Gás, pela FGV do Rio de Janeiro.