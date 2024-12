Pâmela Alves será a secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, anuncia João Campos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Servidora pública já foi secretária-executiva de Saúde e agora assume pasta com enfoque no combate à desigualdade, tema sensível ao Recife

A servidora pública Pâmela Alves será a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, anunciou o prefeito João Campos neste domingo (22).

Até então, a gestão municipal possuía uma Secretaria Executiva de Assistência Social, comandada pela assistente social Ana Rita Suassuna. Assim, o anúncio também evidencia que a área foi elevada à condição de Secretaria.

Leia Também Fred Amâncio segue na Educação em segundo mandato, anuncia João Campos

Pâmela Alves já foi secretária-executiva de Saúde no Recife, quando coordenou os distritos sanitários do Recife; e assumiu interinamente a Secretaria de Turismo e Lazer em 2022, quando Cacau de Paula deixou esse cargo para apoiar a pré-candidatura de Marília Arraes (SD) ao Governo de Pernambuco.

Desigualdade

"Com vasta experiência na gestão pública, ela vem reforçar uma área primordial na nossa estratégia de combate à desigualdade no Recife", disse João Campos.

A desigualdade social tem sido um dos principais temas da oposição a Campos no Recife. Em 2022, a capital apareceu como a sexta mais desigual do País em levantamento do IBGE, apresentando um índice de Gini de 0,556. Em 2020, ocupava a segunda posição.

Neste domingo (22), João Campos também confirmou a permanência de Fred Amâncio como secretário de Educação.

Currículo

Formada em Administração pela UFPE e pós-graduada em Gestão Pública pela UPE, Pâmela é servidora pública estadual e tem passagens por diferentes cargos e funções no poder público.

Além de secretária-executiva de Saúde no Recife e secretária de Turismo e Lazer, atuou como secretária executiva coordenadora do Pacto Pela Vida, no Governo de Pernambuco.