Vereadores do Recife votam reforma de João Campos; veja secretários anunciados nesta quarta-feira (25)

A Câmara de Vereadores do Recife vota, nesta quinta e sexta-feira (26 e 27/12), o projeto de lei que propõe a reestruturação administrativa para o segundo mandato do prefeito João Campos. Na prática, a avaliação no plenário da Casa José Mariano é apenas protocolar, já que não há risco algum de o PL não ser aprovado.

O projeto foi enviado para a Câmara no último sábado (21). Em sessão extraordinária, na segunda-feira, houve a leitura com as mudanças propostas nas secretarias. Depois, por unanimidade, houve a aprovação nas comissões de Finanças e Orçamento e Legislação e Justiça da Câmara Municipal.

Uma das principais mudanças é a criação da Secretaria de Ordem Pública e Segurança, que promete atuar na organização do cotidiano urbano da cidade. Estarão sob a gestão da nova estrutura o Centro de Operações da Prefeitura do Recife (COP), a Guarda Municipal, a Secretaria Executiva de Controle Urbano e a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).

Ao longo dos últimos dias, mesmo sem a aprovação oficial da reestruturação administrativa na Câmara, a Prefeitura do Recife começou a divulgar os nomes de novos secretários e permanência de alguns deles para o segundo mandato de João Campos.

SECRETÁRIOS ANUNCIADOS NESTA QUARTA-FEIRA (25)

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento

Felipe Matos é mestre em Economia pela UFPE, com Pós-Graduação em Finanças pelo IBMEC e MBA Executivo pelo IESE (Espanha) - Divulgação

Felipe Matos será o novo titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento. Ele é graduado e mestre em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e MBA Executivo pelo IESE (Espanha). Felipe trabalhou no setor privado e, em 2021, entrou para a Administração Pública como secretário de Planejamento, Gestão e Transformação Digital da Prefeitura do Recife.

Ainda segundo a gestão, o novo secretário assumiu a liderança sobre a área de Concessões Públicas e Parcerias Público-Privadas, bem como nas áreas de Transformação Digital, Orçamento, Gestão de Pessoas e Licitações.

Gabinete do Centro do Recife e programa Recentro

Ana Paula Vilaça está a frente do Recentro desde 2021 - PCR

A arquiteta e urbanista Ana Paula Vilaça permanecerá à frente do Gabinete do Centro do Recife e programa Recentro, criado em 2021 para promover ações de revitalização, modernização e investimento na área central da cidade.

Mesmo com a criação da pasta, lojas e prédios seguem esvaziados, o número de pessoas em situação de rua é grande e a insegurança prevalece, evidenciando a sensação de abandono na região - o que dificulta o interesse em habitação pelos recifenses.

Quem já foi anunciado por João Campos e pastas ainda sem nome

Secretaria de Educação: Fred Amâncio;

Gabinete de Imprensa: Gilberto Prazeres;

Secretaria de Assistência e Combate à Fome: Pâmela Alves;

Secretaria de Saúde: Luciana Albuquerque;

Secretaria de Relações Institucionais: Raul Henry;

Secretaria Transformação Digital, Ciência e Tecnologia: Rafael Cunha;

Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional: Isabella de Roldão;

Secretaria de Ordem Pública e Segurança: Alexandre Rebêlo;

Secretaria de Cultura: Milu Megale;

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Carlos Andrade Lima;

Secretaria de Articulação Política e Social: Gustavo Monteiro;

Secretaria de Administração: Maíra Fischer;

Gabinete do Centro do Recife e do programa Recentro: Ana Paula Vilaça;

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento: Felipe Matos;

Secretaria de Infraestrutura;

Secretaria de Turismo e Lazer;

Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz;

Secretaria de Planejamento e Gestão;

Secretaria de Habitação;

Secretaria da Mulher;

Secretaria de Esportes;

Secretaria de Finanças;

Secretaria de Meio Ambiente;

Secretaria de Projetos Especiais;

Secretaria de Direitos Humanos e Juventude;

Secretaria de Saneamento;

Órgãos de apoio e assessoramento:

Procuradoria;

Controladoria.