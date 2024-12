Veja os secretários de João Campos para prefeitura do Recife no quadriênio 2025/2028

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito João Campos (PSB) começou a anunciar os secretários que irão compor o segundo mandato dele na prefeitura do Recife. Os nomes estão sendo revelados um a um, desde o domingo (22), por meio de publicações nas redes sociais do gestor. Os anúncios passaram a ser feitos um dia após o chefe do Executivo enviar um projeto de reforma administrativa à Câmara Municipal. Confira, a seguir, o secretariado do Recife para o quadriênio 2025/2028.

Secretaria de Educação

Fred Amâncio, Secretário de Educação do Recife - PCR

O primeiro secretário anunciado para o novo mandato foi Fred Amâncio, que seguirá liderando a pasta de Educação. Ele é formado em Administração de Empresas e em Direito, tem pós graduação em Economia Aplicada à Gestão Fiscal e MBA em Gestão de Negócios em Petróleo e Gás. Auditor Fiscal do Tesouro Estadual, ele já foi secretário estadual de Educação, de Saúde, de Desenvolvimento Econômico e presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape e de Planejamento e Gestão.

Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome

Pâmela Alves, secretária de Assistência Social e Combate à Fome - Rodolfo Loepert/PCR

Segundo nome revelado por João Campos para o segundo mandato, Pâmela Alves será a secretária de Assistência Social e Combate à Fome. A pasta possuía condição de secretaria executiva e foi elevada ao primeiro escalão. A nova gestora é servidora pública estadual, formada em Administração e pós-graduada em Gestão Pública. Ela já foi secretária executiva de Saúde e de Turismo e Lazer do Recife.

Gabinete de Imprensa

Gilberto Prazeres - Divulgação/PCR

O jornalista Gilberto Prazeres seguirá à frente do Gabinete de Imprensa do Recife. Ele é formado em Jornalismo, já foi secretário-executivo de Imprensa do governo de Pernambuco e teve passagens por veículos de rádio, TV, digital e impresso. No primeiro mandato da gestão João Campos, o comunicador trabalhou em projetos como a TV Conecta Recife e liderou a comunicação direta da prefeitura com a imprensa.

Secretaria de Saúde

Secretária municipal de Saúde, Luciana Albuquerque durante evento de lançamento do Recife Cuida - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Luciana Albuquerque seguirá à frente da secretaria de Saúde no segundo mandato de João Campos. Ela é graduada em Odontologia, mestre em Saúde Pública e doutora em Saúde Internacional. Além da experiência no município, já foi secretária executiva de Saúde do governo de Pernambuco e diretora geral de Promoção, Monitoramento e Avaliação da Vigilância em Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde. Na primeira gestão, criou o modelo USF+, implantou novos centros TEA, entre outras ações.

Relações Institucionais

Raul Henry, presidente do MDB - CÂMARA DOS DEPUTADOS/DIVULGAÇÃO

Raul Henry foi convidado para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura do Recife. Experiente em cargos do legislativo e do executivo, Raul vai ocupar cota do MDB na gestão João Campos.

Raul foi ligado ao ex-governador Jarbas Vasconcelos na maior parte da sua trajetória política. Foi deputado federal, deputado estadual, vice-prefeito do Recife e vice-governador de Pernambuco com Paulo Câmara (PSB).

Secretarias com nomes ainda não revelados

Secretaria de Infraestrutura

Secretaria de Assistência e Combate à Fome

Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional

Secretaria de Turismo e Lazer

Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz

Secretaria de Ordem Pública e Segurança

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento

Secretaria de Administração

Secretaria de Planejamento e Gestão

Secretaria de Articulação Política e Social

Secretaria de Habitação

Secretaria da Mulher

Secretaria de Esportes

Secretaria de Finanças

Secretaria de Cultura

Secretaria de Meio Ambiente

Secretaria Transformação Digital, Ciência e Tecnologia

Secretaria de Projetos Especiais

Secretaria de Direitos Humanos e Juventude

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Secretaria de Saneamento

Procuradoria

Controladoria

Reforma administrativa do Recife

Uma das mudanças previstas na proposta da prefeitura é o fim da Secretaria de Segurança Cidadã, que atualmente é composta pela Guarda Municipal e pela rede Compaz ambas passarão a fazer parte de pastas distintas.

O projeto de lei prevê a criação da Secretaria de Ordem Pública e Segurança. A prefeitura alega que a ideia é "otimizar a interface entre órgãos e instituições municipais que atuam na organização do cotidiano urbano da cidade".

Estarão sob a gestão da nova estrutura o Centro de Operações da Prefeitura do Recife (COP), a Guarda Municipal, a Secretaria Executiva de Controle Urbano e a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).

A atual estrutura de Administração será elevada à condição de Secretaria e acumulará, além da gestão de pessoas e patrimonial da Prefeitura, o papel de gerir, de maneira compartilhada, as atividades de áreas meio de um conjunto de pastas.

Outra alteração atinge as Secretarias de Articulação Política e Social e Relações Institucionais, que foram desmembradas da antiga Secretaria de Governo, além da secretaria de Direitos Humanos e Juventude.

A prefeitura também pretende criar a Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, com a promessa de ampliar a promoção de atividades de inclusão, oferta de serviços no território e promoção de políticas integradas de diversas secretarias. A pasta irá abrigar a rede Compaz.