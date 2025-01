Novo secretariado do Recife é empossado em cerimônia na Prefeitura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Recife iniciou o dia 2 de janeiro com a posse oficial dos novos secretários e secretárias que irão liderar as pastas da gestão municipal.

Durante a cerimônia, realizada na sede da Prefeitura do Recife, os empossados assinaram seus termos de posse ao lado do prefeito João Campos e do vice-prefeito Victor Marques, consolidando o início de uma nova etapa administrativa.

“Hoje é um dia onde a gente renova a nossa esperança, o nosso compromisso com a cidade do Recife e a nossa gente”, declarou o prefeito João Campos.

Durante o discurso, ele relembrou conquistas dos últimos quatro anos, como a duplicação de vagas em creches, os avanços na alfabetização e a criação de mais de 100 mil postos de trabalho.

“Essa é uma equipe que está unida pela capacidade e compromisso de entregar resultados, e é assim que vamos seguir avançando cada vez mais”, afirmou sobre o novo secretariado.

Gestão mira avanços e continuidade de projetos

O novo secretariado tem como objetivo consolidar e ampliar os resultados obtidos nos últimos anos, buscando fortalecer projetos já em andamento e atender às demandas mais urgentes da população.

Em seu discurso, o vice-prefeito Victor Marques, também empossado como secretário de Infraestrutura, destacou o desafio de buscar maior eficiência administrativa. “O que viemos fazer aqui, é entregar serviço de qualidade, porque é isso que o povo espera de nós. Se trabalhamos muito antes, agora vamos trabalhar muito mais”, afirmou.

Entre os destaques da nova equipe, Raul Henry, que assumiu a Secretaria de Relações Institucionais, frisou a importância da união e do comprometimento em enfrentar os desafios da cidade.

“Temos esperança no futuro do Recife e no futuro de Pernambuco, compreendemos os grandes desafios do Brasil e vamos enfrentá-los com muito trabalho”, declarou.

Leia Também Raul Henry se recompõe com PSB e ocupará cargo estratégico na gestão João Campos

Autoridades prestigiam cerimônia

A cerimônia contou com a presença de representantes dos governos federal, estadual e municipal. Entre as autoridades estavam a senadora Teresa Leitão, os deputados federais Pedro Campos, Tabata Amaral e Eriberto Medeiros, além do deputado estadual Sileno Guedes e o presidente da Câmara de Vereadores, Romerinho Jatobá.

O evento marcou o início de um novo ciclo administrativo no Recife, reforçando o compromisso com educação, infraestrutura e desenvolvimento sustentável como pilares fundamentais para o próximo mandato.

Secretariado do Recife para o mandato 2025-2028