Raul Henry se recompõe com PSB e ocupará cargo estratégico na gestão Joao Campos

Apostando na experiência política para compor o primeiro escalão do secretariado no seu próximo mandato, o prefeito João Campos (PSB) anunciou, nesta segunda-feira (23), o nome de Raul Henry (MDB) como o novo secretário de Relações Institucionais da Prefeitura do Recife.

Em entrevista concedida a Rádio Jornal, o ex-vice-governador de Pernambuco (na gestão de Paulo Câmara) e ex-deputado estadual e federal revelou que não estava nos seus planos voltar à atividade pública neste momento, mas que o convite feito por João Campos não lhe deixou margens para recusar, além de indicar uma reaproximação com o PSB.

"Realmente não estava nos meus planos voltar para um cargo do Executivo, no setor público. Eu constituí uma consultoria, junto com Antônio Lavareda, na área de educação, e estava fazendo alguns trabalho aqui em Pernambuco e fora do Estado também... E confesso que não estava nos meus planos voltar (para a política) tão cedo. Mas o convite foi feito de uma forma muito enfática para mim, para que eu pudesse ajudar ele (João Campos), pois hoje a Prefeitura tem muitas demandas em Pernambuco e fora de Pernambuco também. E os termos que o convite foi feito, eu achei que não tinha como recusar. Para mim é uma grande alegria participar de um projeto no qual eu acredito", disse Raul Henry.

Próprio João Campos fez questão de elogiar a experiência do seu novo secretário, ao anunciá-lo nas redes sociais. "Raul é um dos melhores quadros da política pernambucana e do Brasil, e vai nos ajudar muito junto aos demais poderes e instituições, na construção de parcerias e no diálogo permanente em pautas e projetos de interesse da cidade", escreveu o prefeito do Recife.

A boa relação entre João e Raul foi construída há alguns anos. Os dois foram eleitos, em 2018, para o cargo de deputado federal, quando puderam estreitar o diálogo político na Câmara dos Deputados, em Brasília.

"Eu tenho uma identificação muito grande com ele (João). Participei da vida dele num momento muito difícil, que foi a perda do Eduardo (Campos). Quando ele começou a se apresentar pela primeira vez na vida pública, lá em 2014, a participar de atos políticos, foi na minha companhia. Naquela ocasião, quando eu concorria a vice-governador, na chapa de Paulo Câmara, combinamos de Paulo e Fernando Bezerra Coelho fariam um roteiro de campanha em determinada parte do Estado, e eu e João faríamos outra parte. E passamos um mês praticamente juntos em campanha. Depois João se elegeu deputado federal, junto comigo, em 2018, e fomos para Brasília juntos. Então, ao longo desse anos, construímos uma boa relação pessoal e política, uma relação de confiança e afinidade", explicou Raul Henry.

Confira os secretários anunciados para Prefeitura do Recife

Secretaria de Educação

Fred Amâncio, Secretário de Educação do Recife - PCR

O primeiro secretário anunciado para o novo mandato foi Fred Amâncio, que seguirá liderando a pasta de Educação. Ele é formado em Administração de Empresas e em Direito, tem pós graduação em Economia Aplicada à Gestão Fiscal e MBA em Gestão de Negócios em Petróleo e Gás. Auditor Fiscal do Tesouro Estadual, ele já foi secretário estadual de Educação, de Saúde, de Desenvolvimento Econômico e presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape e de Planejamento e Gestão.

Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome

Pâmela Alves, secretária de Assistência Social e Combate à Fome - Rodolfo Loepert/PCR

Segundo nome revelado por João Campos para o segundo mandato, Pâmela Alves será a secretária de Assistência Social e Combate à Fome. A pasta possuía condição de secretaria executiva e foi elevada ao primeiro escalão. A nova gestora é servidora pública estadual, formada em Administração e pós-graduada em Gestão Pública. Ela já foi secretária executiva de Saúde e de Turismo e Lazer do Recife.

Gabinete de Imprensa

Gilberto Prazeres - Divulgação/PCR

O jornalista Gilberto Prazeres seguirá à frente do Gabinete de Imprensa do Recife. Ele é formado em Jornalismo, já foi secretário-executivo de Imprensa do governo de Pernambuco e teve passagens por veículos de rádio, TV, digital e impresso. No primeiro mandato da gestão João Campos, o comunicador trabalhou em projetos como a TV Conecta Recife e liderou a comunicação direta da prefeitura com a imprensa.

Secretaria de Saúde

Secretária municipal de Saúde, Luciana Albuquerque durante evento de lançamento do Recife Cuida - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Luciana Albuquerque seguirá à frente da secretaria de Saúde no segundo mandato de João Campos. Ela é graduada em Odontologia, mestre em Saúde Pública e doutora em Saúde Internacional. Além da experiência no município, já foi secretária executiva de Saúde do governo de Pernambuco e diretora geral de Promoção, Monitoramento e Avaliação da Vigilância em Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde. Na primeira gestão, criou o modelo USF+, implantou novos centros TEA, entre outras ações.

Relações Institucionais

Raul Henry, presidente do MDB - CÂMARA DOS DEPUTADOS/DIVULGAÇÃO

Raul Henry foi convidado para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura do Recife. Experiente em cargos do legislativo e do executivo, Raul vai ocupar cota do MDB na gestão João Campos.

Raul foi ligado ao ex-governador Jarbas Vasconcelos na maior parte da sua trajetória política. Foi deputado federal, deputado estadual, vice-prefeito do Recife e vice-governador de Pernambuco com Paulo Câmara (PSB).

Ciência e Tecnologia

Rafael Cunha, secretário de Ciência e Tecnologia da Prefeitura do Recife - reprodução

Rafael Cunha foi convidado para assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Recife. Servidor público federal do Ministério da Gestão e Inovação, Rafael possui graduação e especialização em Tecnologia da Informação, com pós-graduação em Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação pela Escola Nacional de Administração Pública.

Secretarias com nomes ainda não revelados