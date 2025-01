Mendonça Filho recebe alta da UTI neste sábado, mas permanece internado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O deputado federal Mendonça Filho (União Brasil) recebeu alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Real Hospital Português (RHP), no Recife, na manhã deste sábado (4).

Mendonça Filho, de 58 anos, foi internado na UTI na última sexta-feira (3), após passar mal na Praia de Toquinho, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco. Ele foi submetido a um procedimento de cateterismo e a possibilidade de infarto foi descartada, de acordo com o boletim médico emitido no mesmo dia.

Inicialmente, o deputado foi levado para a UPA de Serrambi, onde foi atendido e depois encaminhado de helicóptero para o RHP.

Em nota, o hospital informou que o deputado foi transferido para um quarto, onde segue em recuperação e sob acompanhamento médico. A unidade afirmou, ainda, que “o paciente apresenta boa evolução clínica, com quadro estável e sem intercorrências” e “permanecerá internado para observação e continuidade do tratamento, conforme orientação da equipe médica”.



Confira o boletim médico deste sábado:

"O deputado José Mendonça Bezerra Filho, de 58 anos, recebeu alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Real Hospital Português na manhã de hoje. Ele foi transferido para um quarto, onde segue em recuperação e sob acompanhamento médico.

O paciente apresenta boa evolução clínica, com quadro estável e sem intercorrências. Permanecerá internado para observação e continuidade do tratamento, conforme orientação da equipe médica."

Dr. Pedro Augusto Casé da Silva