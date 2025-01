Mendonça Filho passa mal e é socorrido de helicóptero para hospital no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Deputado federal passou mal em praia do Litoral Sul e foi levado ao Hospital Português, onde foi submetido a um cateterismo, por suspeita de infarto

O deputado federal Mendonça Filho (UB) passou mal e foi socorrido de helicóptero ao Hospital Português, no Recife, nesta sexta-feira (3), onde foi submetido a um procedimento de cateterismo.

Mendonça estava na praia de Toquinho, no Litoral Sul, jogando tênis, quando apresentou os primeiros sintomas. O deputado foi levado inicialmente para a UPA de Serrambi, onde foi atendido e depois encaminhado de helicóptero para o Hospital Português, localizado no bairro de Paissandu, no Recife.

De acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Português, Mendonça foi submetido a exames que descartaram a possibilidade de infarto.

Ainda segundo o boletim, Mendonça está em observação na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital, com quadro estável e apresentando boa evolução clínica.

Confira o boletim médico assinado pelo Dr. Pedro Augusto Case da Silva:

"O deputado José Mendonça Bezerra Filho, de 58 anos, deu entrada no Real Hospital Português na tarde de hoje após sofrer um mal-estar enquanto praticava atividade física.

Ao chegar à unidade, foi imediatamente atendido pela equipe da emergência cardiológica, que realizou os exames necessários, incluindo cateterismo cardíaco, que descartaram a possibilidade de infarto agudo do miocárdio.

O paciente encontra-se estável, em observação na unidade de terapia intensiva, apresentando boa evolução clínica e sem sinais de complicações até o momento.

Um novo boletim será emitido caso haja mudanças significativas no quadro clínico."