MPPE definirá lista tríplice para procurador-geral de Justiça na terça-feira

Após a votação, relação será enviada para a governadora do estado, Raquel Lyra, que escolherá o novo chefe do Ministério Público de Pernambuco

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) realizará na próxima terça-feira (7) a eleição da lista tríplice para o cargo de procurador-geral de Justiça do biênio 2025-2027. A relação com os três nomes mais votados será remetida à governadora Raquel Lyra (PSDB), que escolherá o chefe do MPPE para os próximos dois anos.

O novo procurador-geral ocupará o posto deixado por Marcos Carvalho, que na próxima quarta-feira (8) assumirá o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Cinco nomes estão na disputa: os promotores Deluse Amaral Rolim Florentino, José Paulo Cavalcanti Xavier Filho, Maria Lizandra Lira de Carvalho, Maviael de Souza Silva e o procurador Silvio José Menezes Tavares. (Veja os perfis de cada um deles mais abaixo).

Segundo o órgão, a votação é eletrônica e é feita por meio de um link enviado por e-mail na última sexta-feira (2). O MPPE informou que todos os promotores e procuradores em atividade são obrigados a votar.

A votação ocorre das 9h às 17h da terça-feira. Os votos serão apurados no fim da tarde do mesmo dia, e os três nomes mais votados serão enviados para apreciação da governadora.

Em caso de dúvidas, os eleitores deverão procurar o Colégio de Procuradores de Justiça pelo e-mail cpj@mppe.mp.br e pelo telefone (81) 99210.7299.

Perfil dos candidatos

Procuradora Deluse Amaral Rolim Florentino

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Deluse Florentino tem 55 anos de idade e 31 anos de carreira no MPPE. Ela tomou posse em 1993, quando assumiu a Promotoria de Justiça de Flores. Atualmente, é a titular da 5ª Promotoria de Justiça Cível da Capital, cargo que ocupa desde 2004.

Ao longo da carreira, foi titular das Promotorias de Justiça de Rio Formoso, Macaparana, Bonito, Cabo de Santo Agostinho e Recife. Também foi diretora da Escola Superior do MPPE entre janeiro de 2013 e julho de 2015 e entre fevereiro de 2016 e janeiro de 2017. Exerceu, ainda, os cargos de assessora técnica em Matéria Cível e Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça e foi diretora da Região Nordeste e Coordenadora da Comissão de Mulheres da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), e presidente reconduzida da Associação do Ministério Público do Estado de Pernambuco entre agosto de 2020 a agosto de 2024.

Promotor José Paulo Cavalcanti Xavier Filho

Natural do Recife, José Paulo Xavier tem 50 anos de idade e 25 anos de carreira no MPPE. Tomou posse em 1999, quando assumiu a Promotoria de Justiça de Ouricuri. Atualmente, é titular da 39ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (infância e juventude) e, desde 2022, chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça.

Ao longo da carreira, foi titular de Promotorias de Justiça em Lagoa dos Gatos, Caruaru, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima e Recife. Também foi assessor da Corregedoria-Geral do MPPE , coordenador do CAO Criminal, integrante do Núcleo Integrado de Repressão ao Crime Organizado (NIRCO, atual GAECO) e do Conselho Penitenciário.

Promotora Maria Lizandra Lira de Carvalho

Natural de Vitória de Santo Antão, Maria Lizandra Carvalho tem 51 anos de idade e 20 anos de carreira no MPPE. Tomou posse em 2004, quando assumiu a Promotoria de Justiça substituta da 11ª Circunscrição, em Limoeiro. Atualmente, é titular da 20ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, cargo que ocupa desde 2017, além de ouvidora do MPPE desde março de 2023.

Ao longo da carreira, foi titular das Promotorias de Justiça de Araripina, Igarassu e Recife. Também foi conselheira do Conselho Superior do MPPE entre 2019 e 2021 e coordenadora de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça nos anos de 2021 e 2022.

Promotor Maviael de Souza Silva

Natural de Brejo da Madre de Deus, Maviael de Souza tem 53 anos de idade e 29 anos de carreira no MPPE. Tomou posse em 1995, quando assumiu a Promotoria de Justiça de Ipubi. Atualmente, é a titular da 16ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, cargo que ocupa desde 2016.

Ao longo da carreira, foi titular das Promotorias de Justiça de Ouricuri, Belo Jardim e Recife. Também foi coordenador do CAO Patrimônio Público e Terceiro Setor em duas ocasiões, entre janeiro de 2011 e novembro de 2014 e entre janeiro de 2015 e março de 2019; e secretário-geral do MPPE entre março de 2019 e novembro de 2022.

Procurador Silvio José Menezes Tavares

Natural de Recife, Silvio Tavares tem 55 anos de idade e 31 anos de carreira no MPPE. Tomou posse em 1993, quando assumiu a Promotoria de Justiça de Capoeiras. Atualmente, é a titular da 20ª Procuradoria de Justiça Cível, cargo que ocupa desde 2014.

Ao longo da carreira, foi titular das Promotorias de Justiça de Bom Conselho, Goiana e Recife, tendo sido promovido para a segunda instância em 2014. Foi diretor da Escola Superior do MPPE entre outubro de 2015 e fevereiro de 2016 e entre março de 2017 e janeiro de 2021. Também exerceu os cargos de assessor da Corregedoria-Geral do MPPE e da Procuradoria-Geral de Justiça; presidente do Comitê de Segurança Institucional do MPPE; conselheiro do Conselho Superior do MPPE, por dois mandatos; e presidente do Colégio de Diretores de Escolas do Ministério Público do Brasil.