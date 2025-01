Governadora Raquel Lyra anuncia novo procurador-geral de Justiça do MPPE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após a definição da lista tríplice pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), nesta terça-feira (7), a governadora Raquel Lyra anunciou o nome do promotor José Paulo Cavalcanti Xavier Filho como novo procurador-geral de Justiça do MPPE.

O novo procurador-geral assumirá o cargo durante o biênio 2025-2027 assumirá a liderança do MPPE, substituindo Marcos Antônio Matos de Carvalho, que deixará a função para ocupar uma cadeira como desembargador no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), com posse marcada para esta quarta-feira (8).

José Paulo Cavalcanti Xavier Filho tem 25 anos de carreira no MPPE, quando iniciou seu trabalho na Promotoria de Justiça de Ouricuri. Ao longo das atividades, ele também foi titular de Promotorias de Justiça em Lagoa dos Gatos, Caruaru, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima e Recife. Até o momento, o gestor era titular da 39ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (Infância e Juventude), encontrando-se no exercício da função de Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça desde novembro de 2022.

“Recebo com muita alegria e gratidão o resultado da eleição pela classe e a decisão da governadora do Estado pela minha nomeação como Procurador Geral de Justiça de Pernambuco. Agradeço toda a confiança depositada por parte de todos e todas, ao mesmo tempo que ratifico meu compromisso e a responsabilidade no cumprimento dos objetivos e atribuições do Ministério Público, especialmente no combate ao crime organizado e na defesa dos interesses sociais, sobretudo na garantia do direito à educação, saúde, habitação, alimentação e outros tão necessários”, afirmou José Paulo Cavalcanti Xavier Filho.

Segundo o novo PGJ escolhido para o MPPE, durante o biênio 2025-207 serão fortalecidas as ações do Grupo de Atuação Especial em Combate ao Crime Organizado (GAECO) e expandidos os projetos de centros de apoio nas diversas áreas de atuação.

Novo procurador-geral de Justiça foi o mais votado entre membros do MPPE

A lista tríplice enviada pelo MPPE à governadora Raquel Lyra continha os nomes mais votados entre membros do MPPE. José Paulo Cavalcanti Xavier Filho, anunciado posteriormente pela governadora, contou com 262 votos; Maria Lizandra Lira de Carvalho, recebeu 257 votos; e Silvio José Menezes Tavares, teve 180 votos. A votação ocorreu por meio do Sistema Eletrônico de Votação (SEV).

Além dos escolhidos para a lista tríplice, também participaram da disputa a promotora Deluse Amaral Rolim Florentino, que obteve 172 votos, e o promotor Maviael de Souza Silva, com 160 votos.