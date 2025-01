MPPE define lista tríplice para escolha do novo Procurador-Geral de Justiça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) definiu, após votação realizada nesta terça-feira (7) a lista tríplice que será enviada à governadora Raquel Lyra para a escolha do próximo Procurador-Geral de Justiça. Os nomes mais votados foram os dos promotores José Paulo Cavalcanti Xavier Filho, com 262 votos; Maria Lizandra Lira de Carvalho, que recebeu 257 votos; e Silvio José Menezes Tavares, com 180 votos.

A votação ocorreu entre membros do MPPE por meio do Sistema Eletrônico de Votação (SEV). Além dos escolhidos para a lista tríplice, também participaram da disputa a promotora Deluse Amaral Rolim Florentino, que obteve 172 votos, e o promotor Maviael de Souza Silva, com 160 votos.

Raquel Lyra deve anunciar o nome do novo Procurador-Geral de Justiça nos próximos dias. O escolhido ficará no cargo até 2027 e assumirá a liderança do MPPE, substituindo Marcos Antônio Matos de Carvalho, que deixará a função para ocupar uma cadeira como desembargador no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), com posse marcada para esta quarta-feira (8).