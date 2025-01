Lula é liberado para viagens e atividade física

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi liberado para voltar a fazer viagens e atividades físicas, afirma boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 27, pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. O presidente estava com restrições em sua rotina desde o começo de dezembro, quando foi internado às pressas para tratar um sangramento intracraniano e foi submetido a duas cirurgias.

Lula passou nesta segunda-feira, 27, por uma nova tomografia em Brasília. O exame mostrou uma nova redução no sangue acumulado, "compatível com progressiva melhora do quadro", nas palavras usadas no boletim médico. "O presidente foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, como viagens e atividade física", afirma o documento.

O boletim médico é assinado por Rafael Gadia, diretor de Governança Clínica do hospital Sírio-Libanês, e Luiza Dib, diretora clínica. O presidente da República é acompanhado pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, médica da Presidência da República.

Visita à Rússia

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou ao presidente russo, Vladimir Putin, que quer comparecer à comemoração do Dia da Vitória, em 9 de maio. Trata-se da data em que os russos celebram o triunfo sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A capitulação do regime de Adolf Hitler marcou o fim do conflito na Europa - mas a guerra continuou no Oceano Pacífico até os Estados Unidos derrotarem o Japão.

A intenção de Lula comparecer à cerimônia, que comemorará 80 anos da vitória sobre o nazismo, foi divulgada nesta segunda-feira, 27, pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto em nota sobre conversa do brasileiro com Putin, por telefone.

"O presidente Lula agradeceu o convite russo para a comemoração, em Moscou, dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, em 9 de maio, e indicou intenção de comparecer. O presidente russo ressaltou que se encontrava hoje em São Petersburgo para a celebração dos 80 anos do fim do cerco a Leningrado. Demonstrou satisfação com perspectiva de receber o presidente brasileiro e fortalecer o relacionamento entre o Brasil e a Rússia", afirma a nota.

"Lula expressou sua preocupação com o cenário internacional e reafirmou o compromisso do Brasil com a promoção da paz. Putin agradeceu a contribuição de atores como o Brasil para a busca de uma solução para o conflito na Ucrânia e demonstrou interesse pelos trabalhos do Grupo de Amigos da Paz, lançado pelo Brasil e pela China na ONU em setembro passado. Os dois mandatários acordaram seguir em permanente contato sobre esse tema", diz o comunicado.

A nota ainda afirma que Putin cumprimentou o Brasil pelo lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, e que sugeriu a retomada da Comissão Bilateral de Alto Nível entre russos e brasileiros.

Além disso, Putin disse apoiar a presidência brasileira no Brics.