Morre o desembargador Fausto Freitas, ex-presidente do TJPE

O desembargador aposentado Fausto Valença de Freitas, que presidiu o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) entre 2006 e 2007, faleceu na madrugada deste sábado (15). O velório ocorrerá no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, a partir das 13h.

Fausto Freitas nasceu em Pesqueira, Pernambuco, em 1937. Formou-se pelo Centro Preparatório dos Oficiais da Reserva do Recife (CPOR) aos 21 anos. Em 1961, casou-se com Valéria Gueiros Leite, com quem teve quatro filhos.

Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco desde 1962, iniciou sua carreira como advogado da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf). Além disso, presidiu a Comissão de Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe) por quatro anos. Em 1963, ingressou na Procuradoria Geral da Fazenda Estadual como assistente jurídico e, posteriormente, exerceu o cargo de Procurador da Sudene por 17 anos.

Na esfera federal, foi assessor jurídico do Ministério do Interior e, no âmbito estadual, ocupou o cargo de Secretário Assistente do Governo de Pernambuco, atualmente correspondente à Secretaria do Trabalho e Ação Social. No Legislativo, exerceu dois mandatos como Deputado Estadual.

Sua trajetória no Judiciário teve início em 5 de novembro de 1993, quando foi nomeado desembargador pelo quinto constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Posteriormente, em 9 de fevereiro de 2004, assumiu a função de corregedor-geral da Justiça de Pernambuco.

Assumiu a Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco em 9 de fevereiro de 2006, permanecendo no cargo até sua aposentadoria, em 20 de novembro de 2007.

"O desembargador Fausto Freitas deixa um legado de retidão e compromisso com o Judiciário pernambucano. Que Deus conforte o coração de seus familiares, amigos e parentes", declarou o presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto.

Em nota, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, lamentou o falecimento de Fausto Freitas.

"Recebi com pesar a notícia do falecimento do ex-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Fausto Freitas, que dedicou toda sua vida à defesa da justiça e do bem comum. Expresso minha profunda solidariedade a sua esposa, Valéria, familiares e amigos neste momento de despedida", diz a nota.



A governadora em exercício Priscila Krause também publicou nota de pesar, lamentando o falecimento do ex-presidente do TJPE.

"Pernambuco se despede hoje do ex-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Fausto Freitas, que deixa legado de contribuições importantes para nosso estado. Que Deus, em sua infinita bondade, console seus familiares e inúmeros amigos", disse, em nota.

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o deputado Álvaro Porto, publicou nota de pesar pelo falecimento de Fausto Freitas, destacando sua trajetória e a atuação nos três poderes.



"Com pesar, recebemos, neste sábado, a notícia do falecimento do ex-deputado estadual e ex-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco Fausto Valença de Freitas. Homem público com atuação nos três Poderes, teve trajetória marcada por grandes serviços prestados a Pernambuco. Foi secretário de Estado, advogado da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), trabalhou no Ministério do Interior e tornou-se desembargador como representante da OAB, em vaga do quinto constitucional. No TJPE, foi Corregedor-Geral de Justiça, chegando, depois, à presidência, de onde comandou exitoso processo de modernização e restruturação física e institucional do Judiciário pernambucano. Por onde passou, Fausto Freitas deixou sua marca de trabalho, fez amigos e conquistou admiradores. Nossos pêsames à esposa, Valéria Gueiros Leite; aos filhos, Andréa, Alexandre, Paola e Cláudia; e aos demais familiares e amigos. Que Deus possa confortar a todos neste momento de despedida", disse, em nota.