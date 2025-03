Presidente do PV na Bahia é sequestrado; criminosos entram em contato com familiares

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bandidos invadiram sede da legenda, localizada no bairro Rio Vermelho, em Salvador, onde roubaram funcionários e levaram o presidente Ivanilson Gomes

O presidente do Partido Verde (PV) na Bahia, Ivanilson Gomes, foi sequestrado na sexta-feira (14) após bandidos invadirem a sede da legenda no bairro Rio Vermelho, na capital baiana. Os funcionários que estavam na hora do crime foram roubados.

Até o momento, a Polícia Civil da Bahia e o partido não se manifestaram. De acordo com a Rádio Sociedade, da Bahia, os criminosos entraram em contato com familiares de Gomes e pediram dinheiro para libertá-lo. O valor ainda não foi divulgado.

Gomes foi levado pelo bando que invadiu a sede do partido à Rua João Gomes, número 160. Em um primeiro momento, as vítimas pensaram se tratar apenas de um roubo, mas logo evoluiu para o sequestro do presidente da legenda.

Soldados da Polícia Militar e investigadores da Polícia Civil estão na sede do partido em buscas de pistas que possam levá-los ao cativeiro.

Em nota, o presidente nacional do PV, José Luiz Penna, expressou "profunda preocupação e indignação" com o sequestro de Ivanilson.

Confira a nota na íntegra abaixo:

"O Partido Verde manifesta profunda preocupação e indignação com o sequestro de Ivanilson Gomes, presidente do PV na Bahia. Neste momento difícil, expressamos nossa total solidariedade a ele, à sua família e aos seus amigos.

Fazemos um apelo às autoridades para que atuem com máxima urgência e dedicação, empregando todos os esforços necessários para garantir o resgate seguro de Ivanilson, preservando sua integridade física.

O PV reafirma seu repúdio à escalada da violência no Brasil, que diariamente ameaça a segurança da população. O combate à criminalidade deve ser uma prioridade, e exigimos que as instituições competentes ajam com rigor para que este e tantos outros crimes não fiquem impunes"