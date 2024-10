Dia dos Animais é celebrado com com adoção de pets e bate-papo com adestradores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Celebre o Dia dos Animais com adoção de pets e orientações sobre adestramento e bem-estar animal, neste sábado (5), na Região Metropolitana do Recife

Neste sábado (5), o Shopping Guararapes celebra o Dia dos Animais com uma programação especial para os amantes de pets. Das 14h às 19h, o Parque Pet, localizado ao lado do Edifício Garagem, receberá atividades focadas em adoção, adestramento e cuidados com os animais.

O destaque será a adoção de cães e gatos, organizada pelos projetos Prefiro Bicho e Ronda Pet, que estarão no local promovendo a ação.

Além disso, haverá um bate-papo sobre como melhorar a convivência e a qualidade de vida dos pets por meio do adestramento responsável, promovido pela Caninos Adestramento.

O cinotécnico Nahum Anselmo estará presente para compartilhar dicas e esclarecer dúvidas sobre comportamento animal, oferecendo orientações práticas para quem deseja educar e cuidar melhor de seus bichinhos, especialmente os recém-adotados.