7 esportes para manter seu cachorro ativo e saudável

Quando pensamos em esportes, geralmente associamos a prática a seres humanos. No entanto, o universo esportivo também se estende aos cães, que podem participar de diversas modalidades não só como forma de entretenimento, mas também como um meio de melhorar a saúde física e mental.

Esses esportes para cachorros proporcionam benefícios variados, como o desenvolvimento de habilidades motoras, fortalecimento muscular e até um estímulo à socialização.

Vamos conhecer agora os esportes que seu cachorro pode praticar e os benefícios que cada um oferece.

1. Agility

O agility ajuda a promover a saúde cardiovascular do cachorro (Imagem: Scatto61 | Shutterstock)

O agility é um dos esportes mais conhecidos entre os cães. Criado na Inglaterra na década de 1970, ele simula uma corrida de obstáculos em que o cachorro deve completar o percurso no menor tempo possível, seguindo as orientações do tutor.

Além de ser um excelente exercício físico, o agility também oferece desafios mentais ao pet, que precisa entender e obedecer comandos rapidamente. A prática promove saúde cardiovascular, fortalecimento muscular, e melhora a coordenação e confiança do cão.

2. Flyball