Suco de beterraba com limão 2 a 3 beterrabas médias; 1 a 2 limões; Água (opcional, para diluir); Açúcar ou mel a gosto (opcional). Modo de preparo: Primeiramente, lave bem as beterrabas, tire a casca e corte em pedaços menores. Esprema os limões em um recipiente e depois coloque no liquidificador junto com os pedaços da beterraba. Em seguida, se você desejar, adicione água para diluir melhor e adoce com açúcar ou mel. Leve o suco para geladeira, e em seguida sirva-se.