Atrair saúde para o mês Pegue um vaso de vidro e adicione as pétalas de três rosas brancas. A seguir, adicione seis moedas de qualquer valor e um pouco de cebolinha. Deixe descansar por uma semana. Após esse tempo, descarte a água, as rosas e a cebolinha do vaso, deixando apenas as moeda, com água por mais uma semana. Após o tempo, guarde as moedas em um lugar seguro e jogue à água fora.