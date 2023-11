ESCORPIÃO Solteirou? Ou cansou de ser solteira(o)? Pois tem tudo pra ficar de romancinho, bebê! Com Saturno direto no seu paraíso astral no dia 4, o amor está no ar e com pitadas de seriedade. Quem já se amarrou talvez enfrente alguns altos e baixos no relacionamento. Os alertas de tensão e insatisfação vêm de Júpiter e Urano, que continuam andando pra trás na sua Casa 7. Tá amarrado! Mas pode ser bom momento para refletir, revisar, desapegar e mudar o que for preciso.