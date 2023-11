TOURO Um novo mês vem chegando e com uma previsão melhor do que a outra para o setor profissional. Logo no dia 8, Vênus desembarca na sua Casa do Trabalho e promete te deixar no modo sociável, agradável e diplomático. Para o choque do Zodíaco, a teimosia típica do seu signo pode ficar off e você tende a valorizar a harmonia no ambiente profissional. Como é bem possível que embolse uma grana a mais com jogos, apostas e coisas do tipo na primeira semana, bora aproveitar o astral positivo pra fazer uma fezinha.