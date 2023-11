AQUÁRIO Mudanças podem rolar na família, e nem todas devem ocorrer de maneira suave. Ainda bem que deve contar com originalidade e inovação pra se libertar de certas circunstâncias e seguir em frente. Só cautela pra não agir com individualismo! Bora rever atitudes e pensar no bem de todos, ok? Com vários astros na sua Cada das Amizades, esse setor tem tudo pra ser beneficiado. Seu espírito aventureiro promete ficar muito on e tirar os momentos com a turma do marasmo. Mas trago um alerta real oficial: cautela ao misturar grana e bens com amizade, pois tem risco de ziquizira!