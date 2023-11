FIEMG Lab Summit: Di2win vai representar Pernambuco no evento para formentar o empreendedorismo e a inovação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Empresa participará do ecossistema de aceleração de startups para indústria 4.0 no Brasil através do evento FIEMG Lab Summit

A deeptech Di2win, embarcada no Porto Digital, vai participar do principal ecossistema de aceleração de startups para indústria 4.0 no Brasil atualmente, o FIEMG Lab 4.0, através do evento FIEMG Lab Summit, que será promovido pela FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais).

A ação, agendada para os dias 16 e 17 de novembro, no Centro de Inovação e Tecnologia (CIT), em Belo Horizonte/MG, tem como objetivo apoiar e fomentar o empreendedorismo e a inovação.

O FIEMG Lab 4.0 é um programa voltado especificamente para startups B2B (business to business) que atendem demandas da indústria. “Nessa 5ª jornada, vamos concorrer com outras diversas empresas inovadoras que serão impulsionadas, com a possibilidade de desenvolver, validar e escalar suas soluções de forma prática e em ambiente real”, destaca Cleber Zanchettin, pesquisador do Di2win.

Esse processo vai levar nove meses, através de fases como o Acompanhamento, com análise da startup para compreender seu momento atual, com a definição e follow de seu plano de desenvolvimento personalizado, assim como a Conexão de Geração de Negócios, através da qual haverá intensa conexão com as indústrias do futuro e da rede FIEMG Lab, por meio de encontros de negócios e eventos.

Por último, a Execução da PoC, que é a fase de negociação com a indústria para realização de Provas de Conceito remuneradas, utilizando recurso já estabelecido no programa.

Números expressivos

Desde a sua fundação, em 2017, o FIEMG Lab 4.0 já acelerou 250 startups, contou com 4.375 encontros de negócios, teve 70 PoC’s acompanhadas, movimentou mais de R$100 milhões em negócios gerados pelas startups com indústrias – entre julho de 2021 e julho de 2023-, além de estabelecer base FIEMG com 15.000 indústrias, de diversos segmentos.

Sobre a representante pernambucana Di2win

A Di2win é uma deeptech, embarcada no Porto Digital, referência no desenvolvimento de softwares de Processamento Inteligente de Documentos (IDP) e Gêmeos Digitais Organizacionais. A empresa conta com um time de profissionais altamente capacitados, muitos com mestrado e doutorado, e atuantes em diferentes universidades de peso e no mercado de inovação do Brasil.

A startup vem se destacando no mercado nacional e internacional com a criação de tecnologias próprias com base em Inteligência Artificial, contemplando mais de 20 registros de propriedade intelectual no INPI. Suas soluções são reconhecidas pela eficiência e alta performance, fazendo frente aos principais desenvolvedores de tecnologia no mundo. Atualmente, a Di2win conta com clientes nos segmentos financeiro, securitário, imobiliário, educacional e industrial.