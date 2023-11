Fim do Omegle: site de bate-papo anuncia fim das atividades após 14 anos em funcionamento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Famoso nas redes sociais por reações e interações inesperadas, o Omegle, site de bate-papo virtual, anunciou que está encerrando as atividades após 14 anos de funcionamento.

Nesta quarta-feira (8), um comunicado foi assinado pelo fundador da plataforma, Leif K-Brooks, e publicado na página inicial do Omegle.

Uso indevido do Omegle

O Omegle funciona a partir de conversas, que podem ser em formato de videochama ou texto, com pessoas escolhidas aleatoriamente. Ou seja, o usuário pode conversar com qualquer pessoa no mundo.

Ao longo dos anos, o Omegle ganhou espaço entre produtores de conteúdo, que usam a plataforma com recortes de videochamas gravadas com tons cômicos. Contudo, a rede social também foi usada de forma indevida, tendo relatos de atos criminosos, como estupro virtual.



O fundador da plataforma apontou principalmente os constantes usos indevidos do Omegle e o combate aos crimes que acontecia na plataforma, com o uso de recursos de segurança do anonimado, IA de última geração e moderadores humanos. Mas, de acordo com Leif, "a batalha pelo Omegle foi perdida".