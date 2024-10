Pré-venda do iPhone 16 inicia nesta terça-feira (24); veja as novidades e valores no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As principais novidades do novo iPhone 16 são nas câmeras, novo iOS e fuunção de IA; No Brasil, os preços podem variar entre R$ 7.799 a R$ 15.499

Começou, nesta terça-feira (24), a pré-venda do novo iPhone 16 da Apple, no Brasil.

Oos interessados já podem se cadastrar no site da Apple e em diversas outras empresas, como redes de varejo, lojas de telefonia e até bancos para receber o aparelho antecipadamente e descontos na primeira compra.

Valores do iPhone 16

iPhone 16: a partir de R$ 7.799



iPhone 16 Plus: a partir de R$ 9.499



iPhone 16 Pro: a partir de R$ 10.299 (versão com 128 GB)



iPhone 16 Pro Max: a partir de R$ 12.499 (com 256 GB)

Novidades do iPhone 16

Além do modelo básico, a nova linha conta com o iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, trazem inovações de personalização e de sistema, como a nova Apple Intelligence (IA), um sistema de Inteligência Artificial da Apple, e os processadores A18, que prometem ainda mais desempenho.

O iPhone 16 Pro e o Pro Max vêm com o chip A18 Pro, garantindo ainda mais potência para o celular.

Os modelos mais básicos vêm nas cores ultramarino (azul), verde-acinzentado, rosa, branco e preto, enquanto as versões Pro estão disponíveis em titânio, como deserto, preto, prata e branco.

Com o sistema de câmera Fusion de 48 MP, os usuários poderão capturar imagens de alta resolução com um nível de detalhamento impressionante, além de ter a possibilidade de usar o zoom óptico de 2x, garantindo uma qualidade superior mesmo à distância.

A câmera ultra-angular permite fotos macro e capturas em planos abertos com extrema precisão, sendo capaz de aproveitar até 2,6 vezes mais luz, ideal para fotos em ambientes com baixa iluminação.

Nos modelos Pro, os vídeos agora podem ser gravados em 4K Dolby Vision a 120 quadros por segundo, a mais alta resolução e taxa de quadros em um smartphone até hoje.

Além dos smartphones, a Apple também anunciou o Apple Watch Series 10, uma nova cor para o Apple Watch Ultra 2 e os AirPods 4.

Usuários reclamam de problemas em novo iPhone



Entretanto, o iPhone 16 Pro tem provocado reclamações de usuários sobre problemas com a responsividade do toque na tela.

Segundo o site 9to5Mac, usuários do aparelho relataram que toques e deslizes na tela estão sendo ignorados, afetando interações como rolagem e digitação no teclado virtual.

Alguns usuários relataram que a falha é mais frequente quando o dedo está próximo às bordas da tela, especialmente na região do novo botão Camera Control, localizado no lado direito do aparelho. A Apple ainda não se pronunciou oficialmente sobre o problema.