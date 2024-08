iPhone 16: preço é considerado caro até pelos próprios americanos, aponta pesquisa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A nova linha dos iPhones deve ser lançada em outubro e traz consigo uma tecnologia que já passou a ser explorada por empresas rivais, como a Samsung.

Com a expansão das IAs generativas, alguns aparelhos estão vindo com esta tecnologia já inclusa, o que tem sido visto como um grande diferencial no ramo.

Esta deve ser a principal mudança e a principal aposta da Apple para os iPhones 16. Estes aparelhos virão turbinados com a Apple Intelligence, inteligência artificial própria desenvolvida pela empresa.

Porém, uma pesquisa da Sell Cell, empresa americana de compra e venda de aparelhos móveis, apontou que o valor dos iPhones 16 devem ser os maiores impeditivos para aquisição dos celulares da linha.

De acordo com informações da Forbes, os preços devem começar em US$ 799 para o iPhone 16 comum, e em US$ 899 para o iPhone 16 Plus.

O iPhone 16 Pro deve começar em US$ 1.099 e o iPhone 16 Pro Max em US$ 1.199.

A pesquisa contou com 766 entrevistados, dentre os quais 34,2% afirmaram que não podem pagar por um novo iPhone, o que se mostrou uma porcentagem significativa.

Em paralelo 34,1% afirmaram que preferem manter seus iPhones antigos.

Esses números podem apresentar preocupantes resultados para a Apple, que deve reagir de forma paliativa antes do lançamento da nova linha.