Rapha Falcão destaca a importância da consistência para aumentar resultados no marketing digital

O Recife foi palco da primeira edição do Sebrae Alta Performance nessa quarta-feira (13), evento voltado ao marketing digital para ajudar na construção de estratégias de vendas para pequenas empresas, tanto para a Black Friday como para o período de fim de ano.

Além da grande oportunidade de networking para os presentes, o evento ficou marcado pela palestra de três nomes importantes do marketing digital brasileiro.

Rafael Kiso, criador da Mlabs, Thiago Concer, um dos maiores especialistas em vendas no País e Rapha Falcão, considerado a maior referência em marketing para pequenas e grandes empresas, puderam dividir técnicas e experiências pessoais, na área, para ampliar o resultado dos empreendedores presentes.

Em entrevista ao JC, Rapha Falcão, que é considerado a principal referência de marketing para micro e pequenas empresas do Brasil, reforçou a importância da consistência para alcançar resultados.

"São mais de 15 mil alunos em mais de 40 países e o que me fez chegar até aqui é a consistência. Eu sou uma pessoa que desde o dia 30 de outubro de 2016, eu mantenho uma consistência nas redes sociais, estou sempre publicando, interagindo com a minha audiência, e assim eu vou ajudando as pessoas. É bem legal quando você consegue ter o seu trabalho reconhecido a partir do conteúdo que você ajuda as pessoas", afirmou.

Rapha também comentou sobre as principais tendências para 2025:



"A primeira é que teremos cada vez mais a inteligência artificial nos negócios, então cada vez mais, pequenos negócios estarão utilizando ferramentas como chatGPT, como Midjourney, como Luma, como Suno todas essas ferramentas de Inteligência Artificial que vieram realmente para fazer a diferença. Uma outra tendência que a gente sempre fala é a questão da automação de marketing. Cada vez mais, pequenos negócios terão acesso a ferramentas, como por exemplo, o ManyChat, onde você consegue fazer uma automação de marketing, você consegue fazer automações também via outras ferramentas para o WhatsApp, então isso é uma grande tendência", explicou.

Rapha também deu uma dica importante para iniciantes no marketing digital.

"Para os iniciantes, eu sempre falo o seguinte: Além da consistência de pagar o preço, é você aprender a se comunicar. Encontrar o seu tom de voz, quando eu falo sobre tom de voz, é qual formato funciona para você, se funciona melhor fazer um reels educando, um reels trazendo algum conteúdo mais leve, se eu posso fazer um carrossel, se eu posso fazer um estático, se funciona para mim melhor vídeos mais densos no YouTube, talvez seja um artigo no Linkedin. Então você tem que achar o seu tom de voz, o seu formato. E para isso, você precisa testar. Você que está iniciando, você precisa testar. Você precisa dessa frequência alta, para que assim você consiga testar e ver o que é que funciona. Eu até passo um desafio para os meus mentorandos que é o seguinte: desafio você apostar durante 21 dias de forma ininterrupta em uma rede social que você escolher. Seja Instagram, seja TikTok, seja YouTube, e o que é que você vai fazer depois dos 21 dias? Você vai coletar as informações, o que é que deu resultado ou não. A partir daí, você vai selecionar as melhores publicações e vai replicar para assim você conseguir crescer. Quem consegue fazer isso, mesmo iniciando no mercado, com certeza vai ter mais resultado", relatou.

Sebrae Alta Performance

A programação do Sebrae Alta Performance apresentou técnicas de persuasão para influenciar a decisão de compra, tendências em estratégias para aumentar a visibilidade e dicas para conversões em e-commerce e marketplace.

Foram discutidas, também, estratégias de marketing para potencializar resultados no ambiente digital, incluindo posicionamento de marca, relevância online, campanhas no Google e redes sociais, além de inspirações para superar desafios e alcançar metas no mundo digital.

Outro destaque do encontro foi a abordagem sobre o uso do algoritmo do Instagram para melhorar alcance e interação. A rede, uma das mais populares globalmente, com um bilhão de usuários ativos por mês, foi analisada em relação às tendências e transformações previstas para o próximo ano, sugerindo que marcas e criadores deverão se adaptar rapidamente para manter a visibilidade.