"Inteligência artificial dá super poderes", diz Rafael Kiso, fundador da mLabs

Em um cenário onde boa parte da população mundial usa redes sociais, se torna primordial que grandes empresas e pequenos negócios tenham uma boa presença digital. Segundo dados da Kepios, em 2023, 5,04 bilhões de pessoas estiveram ativas nas mídias sociais, o que representa 62,3% da população mundial. A rede mais usada do planeta, com 1,65 bilhão de usuários, é o Instagram, seguido do Tiktok, com 1,56 bilhão.

Os números provam que, nos dias atuais, é vital para um negócio investir nas mídias sociais. A cada dia, o marketing digital se consolida como uma ferramenta estratégica essencial para marcas e, principalmente, pequenos empreendedores.

Nesse contexto de transformação digital acelerada, Rafael Kiso, criador da mLabs, uma das maiores plataformas de gerenciamento de redes sociais da América Latina, com mais de 230 mil clientes, falou, em entrevista exclusiva para o JC, sobre como os empreendedores podem usar a tecnologia ao seu favor para vender mais, deu dicas para as vendas da Black Friday e de Natal e apontou tendências para o futuro em tempos de inteligência artificial.

Comportamento do consumidor

"A gente precisa entender, primeiramente, o comportamento dos consumidores, que é o de navegar pelas mídias sociais por muito tempo durante o dia, e descobrir novas coisas através dessa navegação. Hoje a gente descobre mais do que procura. Quando falamos de presentes, não temos, muitas vezes, ideia do que a gente quer comprar. [Fica] mais suscetível a ter uma ideia porque alguém apresentou essa ideia num vídeo no TikTok ou no Instagram, ou porque alguém compartilhou alguma novidade".

Para Kiso, a interação da marca com o público nas redes sociais é o melhor medidor para saber as necessidades dos clientes.

"Todas as empresas precisam, nesse período, criar conteúdo mostrando tutoriais de como usar os seus produtos, seus serviços, e começar a captar potenciais consumidores. Por exemplo, fazendo caixinhas de perguntas. Quais são as novidades? 'Quais são os produtos e serviços que vocês querem ver em oferta para a Black Friday?', porque isso vai estimular a galera a responder, e você vai ter uma pesquisa ali".

"Tem uma atividade que é fundamental, se chama social selling (venda social), que é ter a capacidade de captar um comentário ou uma mensagem no inbox, de alguém que já está interagindo com o seu conteúdo, e entender quem é essa pessoa, visitando o perfil dela, por exemplo. Você convida para o inbox ou conversa com ela nos comentários e, cada vez mais, consegue fazer as pessoas comprarem através de um diálogo".

Marketing conversacional

Nesse cenário, Rafael diz que a popularização de ferramentas como o chatGPT mostram que as pessoas preferem uma conversa do que ficar navegando num catálogo para comprar o produto.

"É, praticamente, fazer uma venda mais consultiva. É o próprio vendedor ou vendedora da loja ter essa interação com o público, com seguidores, nas mídias sociais, para elevar o sentimento porque a venda seria mais consultiva".

"Vão haver mudanças nas mídias sociais. Se você não compreender a lógica, você vai ficar para trás, porque o que funcionava ontem, não vai funcionar amanhã. Em 2025, nós vamos ver muito sobre marketing conversacional, o que significa que vamos usar, cada vez mais, as mídias sociais para conversas".

Inteligência artificial como superpoder

Rafael aponta ainda a Inteligência Artificial (IA) como grande aliada para as vendas.

"A inteligência artificial dá super poderes para os empreendedores e para os profissionais. Não veio para substituir ninguém, é para realmente dar superpoder. A gente tem uma capacidade limitada, muitas vezes, de planejamento de estratégia, pensamentos, ideias, então essas ferramentas ajudam muito a fazer um brainstorm, que é a chegada de novas ideias. [Pode ajudar a criar] Textos de venda, ou mesmo roteiros de vídeos para soar mais natural, menos propaganda".

"Devemos usar a inteligência artificial para ganhar tempo, para escalar e para ganhar dinheiro. É possível, hoje, usar as redes sociais nos 'bots' (robôs). O sistema de atendimento inbox, do Instagram e WhatsApp, funciona demais. Ainda mais num volume maior, durante a Black Friday e Natal, porque essas pessoas podem entrar em contato com você à noite ou no final de semana e você não estar lá para responder. Então, o chatbot, com inteligência artificial e linguagem natural, ajuda você a dar essa escoa e, no final, vender 24 horas por certo"

Principais erros dos empreendedores

"Olhando do ponto de visto de negócios, o que eles [empreendedores] cometem de erro, quando estão começando, é entender que o Instagram, Facebook e outras plataformas são vitrines. Muita gente fala assim: 'Ah, o Instagram é sua vitrine! você tem que estar lá'. Sem dúvidas nenhuma você tem que estar no Instagram, só que o entendimento de vitrine é o de trazer uma prateleira com cartaz e uma oferta e você ficar esperando as pessoas entrarem na sua loja. Mas o ponto é: o Instagram não é uma vitrine. O Instagram é uma rede social e, como rede social, é social, é sobre pessoas e relacionamento"

"O ideal não é você entrar na rede social fazendo panfletagem digital. Tentando colocar o seu produto na vitrine e empurrando para as pessoas uma oferta fazendo panfletagem. Hoje, mais de 45% dos consumidores deixariam de seguir uma empresa por excesso de autopromoção no Instagram, por exemplo. Você tem que entrar lá para criar uma conversa ou entrar em conversas. Olhar o valor antes de extrair valor, gerar esse relacionamento para que eles possam considerar comprar de você em algum momento. Dentro da rede social, exige esse caminho de jornada e relacionamento, com conquista. Não dá para chegar tentando empurrar alguma coisa"

Campanhas ainda mais personalizadas

O especialista em marketing digital citou que o lançamento da Meta AI é uma das grandes apostas para o ano de 2025.

"A Meta IA é o seu assistente de inteligência artificial e vai estar presente no Facebook, WhatsApp e no Instagram, onde você vai poder criar posts ou anúncios usando inteligência artificial. Então isso já está sendo colocado em teste e, no ano que vem, deve estar em vigor para todo mundo. Será algo que vai facilitar para que muitos empreendedores criem campanhas de forma personalizada e muito mais simplificada sem depender tanto de agência ou de um fornecedor"

