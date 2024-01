Chá de banana emagrece mesmo? Não existem evidências científicas que confirmem seu papel no emagrecimento. Apesar da banana ser saudável e nutritiva, o chá derivado dela não oferece nutrientes significativos para perda de peso. Devido as propriedades, ele pode sim auxiliar no emagrecimento, porém é necessário manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, exercícios regulares e boa rotina de sono.