Flexões As flexões são um clássico exercício de peso corporal que fortalece o peito, ombros e tríceps. Para realizá-las, comece em uma posição de prancha com as mãos ligeiramente mais largas que a largura dos ombros. Abaixe o corpo até que o peito quase toque o chão e, em seguida, empurre-se de volta à posição inicial. Se necessário, comece com os joelhos no chão e, conforme ganha força, passe para flexões completas.