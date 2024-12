Horóscopo, 18/12: Ousadia mais boa vontade para lidar com as pessoas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

A Lua segue com força em seu paraíso astral e promete que qualquer perrengue ou tarefa que surgir deve se resolver rapidinho, Áries! Além disso, você tem tudo para dar um show de criatividade e se destacar com ideias inspiradoras. Romantismo e bom humor marcam os momentos no amor. Cor: LILÁS Palpites: 52, 25, 16

TOURO

As estrelas enviam vibes poderosas para focar nas tarefas de rotina. Tire proveito do seu bom–senso para resolver as questões do dia a dia. Mas, no final da manhã, as amizades podem passar por momentos turbulentos se não agir com diplomacia, Touro. No amor, não dê espaço pra ciúme. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 32, 05, 44

GÊMEOS

Seu jeito falante e comunicativo fica ainda mais evidente e você pode tirar proveito disso para abrir novas portas no serviço. As estrelas também deixam o astral mais leve, sinal de que você tem tudo para brilhar nas redes sociais! O diálogo segue em alta no amor. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 30, 21, 57

CÂNCER

O dia conta com boas energias para lidar melhor com dinheiro! Ligue suas antenas para achar oportunidades de encher o bolso. Também pode pintar a chance de dar aquela alavancada na carreira: defina seus objetivos e lute para chegar onde deseja. No amor, cautela com o ciúme. Cor: DOURADO Palpites: 57, 39, 48

LEÃO

Criatividade e habilidade para lidar com as pessoas serão seus maiores trunfos para abrir novas portas pra você! Pena que há sinal de tensão em alguns relacionamentos. No amor, use o diálogo para driblar uma briga. Cor: PRETO Palpites: 31, 40, 32

VIRGEM

O dia começa recheado de boas energias para lidar com tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada. A Lua pode diminuir seu pique, mas você conta com uma sensibilidade maior para cuidar de assuntos desafiadores. Não espere grandes novidades no amor. Cor: LARANJA Palpites: 19, 01, 10

LIBRA

Você vai chegar mais longe se apostar na dobradinha ousadia mais boa vontade para lidar com as pessoas. As estrelas favorecem conversas, novos contatos e tudo o que envolva comunicação. As estrelas prometem um clima leve e descontraído no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 52, 34, 47

ESCORPIÃO

O dia será ideal para conquistar o destaque que merece! Sua ambição será imbatível, e você tem tudo para conseguir o que deseja. Mas nem tudo é perfeito, e sair comprando tudo o que vê pela frente pode ser um tiro no pé. Boas vibes no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 45, 18, 03

SAGITÁRIO

O dia começa descontraído, e você pode estabelecer boas relações com gente de fora, inclusive no trabalho. Com sua curiosidade em alta, é hora de investir em conhecimento e ouvir outros pontos de vista. O amor garante momentos divertidos, mas controle o ciúme. Cor: BEGE Palpites: 50, 59, 51

CAPRICÓRNIO

A dica dos astros é canalizar a energia que terá hoje para algo produtivo, o que nem sempre é tão fácil de fazer. E mantenha alguns interesses pessoais em segredo, afinal, lidar com pessoas fofoqueiras pode ser desafiador. A sensualidade e o seu poder de atração apimentam o amor! Cor: VERDE Palpites: 24, 15, 17

AQUÁRIO

As parcerias contam com o apoio dos astros, e as tarefas correm melhor se forem divididas com outra pessoa. Se depender das estrelas, você fará o possível para evitar o isolamento nesta quarta, inclusive no trabalho. No amor, tenha cuidado com a possessividade. Cor: CEREJA Palpites: 16, 27, 34

PEIXES

Você começa esta quarta com foco nas tarefas, e pode dar um show na hora de cuidar de alguns assuntos práticos que vinha adiando. Se fizer a sua parte e assumir novas responsabilidades, vai causar uma ótima impressão por aí! Não perca a paciência com a rotina no amor. Cor: CINZA Palpites: 14, 05, 40