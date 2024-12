Mega da Virada 2024: confira resultado do sorteio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Milhares de brasileiros fizeram u m a f e z i n h a na última loteria do ano, garantindo a chance de se tornar o mais novo milionário do País. O sorteio foi realizado pouco depois das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, nesta terça-feira, véspera de Ano Novo.



Este ano, o prêmio será o maior da história: R$ 635,4 milhões. Apesar de reunir mais jogadores que os demais sorteios do ano, as chances de vencer são as mesmas: uma em 50

milhões.



OS NÚMEROS SORTEADOS FORAM:

01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57



O prêmio é definido a partir da arrecadação da Caixa com as apostas. Cerca de 43% do valor é destinado para as premiações. Deste montante, 62% é o prêmio principal, para quem acertar as seis dezenas. 19% destina-se para quem acertar a quina, e os outros 19% para quem

acertar a quadra.



PRÊMIO PAGO

Acertaram os seis números oito apostas (R$ 79.435.770,67).Os ganhadores são de Brasília

(DF), Nova Lima (MG), Curitiba (PR), Pinhais (PR), Osasco (SP) e Tupã (SP). Além disso, o valor total da premiação também foi dividido entre os jogadores que acertaram

cinco ou quatro números.

Ao todo, cinco acertos foram 2.201 apostas ganhadoras (R$ 65.895,79). Com quatros acertos, 190.779 apostas (R$ 1.086,04) Em 2023, 1.996 jogadores acertaram a quina.

