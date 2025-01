Dia do Frevo agora terá festival com encontro de gerações no Recife; confira atrações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O dia 9 de fevereiro, data do primeiro registro da palavra frevo na imprensa (no "Jornal Pequeno"), agora será celebrado por um festival com frevistas clássicos e artistas de diversas vertentes deste patrimônio imaterial mundial.

O 1º Recife Frevo Festival vai estrear em 2025, ocupando o palco do histórico Cineteatro do Parque, no Centro, pontualmente às 17h. A entrada será gratuita.

Homenageado

O homenageado da edição de estreia é Jota Michiles, cantor, compositor e folião que completará 82 anos no dia 4 de fevereiro.

"Sinto-me honrado em um momento tão especial para o Frevo e para minha trajetória musical", diz Jota Michiles.

"Após mais de 60 anos de carreira, é emocionante ver minhas composições atravessando gerações, popularizadas nas ruas, nos clubes e nas orquestras, e entoadas por grandes nomes da música brasileira. Que o frevo continue inspirando e ecoando por muitos carnavais."

Atrações

Artistas e produtores durante coletiva do 1º Recife Frevo Festival, no Paço do Frevo - FELIPE SOUTO MAIOR/DIVULGAÇÃO

Entre as atrações desta primeira edição estão Guerreiros do Passo, Flaira Ferro, Neris Rodrigues, Silvério Pessoa, Nena Queiroga, Romero Ferro, Duo Geraldo Maia e Renatinho Bandeira, Luciano Magno e Maria Flôr.

Também integram a grade o Maestro Formiga, o Trio 3 em Cena (César Michiles, Jerimum de Olinda e Beto Ortis); Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, e Juba Valença.

A programação artística tem assinatura de César Michiles na Direção Musical; Quiercles Santana está na Direção Artística; Felipe Koury na codireção Artística; Carla Navarro na Coordenação de Produção e Eron Villar no Projeto de Iluminação e Palco.

Gerações

O Recife Frevo Festival quer possibilitar encontros musicais inéditos entre instrumentistas, intérpretes, maestros e dançarinos acompanhados pela Transversal Frevo Orquestra, regida pelo músico e arranjador César Michiles.

"O Festival vem para promover o diálogo e para desconstruir, de certa forma, a ideia de que o Frevo é apenas cultura de Carnaval, feito por especialistas. Aspiramos que esta primeira edição seja apenas o começo de muitas outras", diz Michelle de Assumpção, coordenadora geral do Festival.

Mais atividades

O Festival também terá atividades pedagógicas, além da produção de um minidocumentário audiovisual sobre esta primeira edição.

No dia 19 de fevereiro, a etapa pedagógica será realizada no Paço do Frevo, com uma aula-espetáculo de Jota Michiles. Na Sala Capiba, das 14h às 16h, Michiles compartilhará o processo criativo de suas composições, acompanhado pelo filho, músico, produtor e arranjador César Michiles.

Artistas e produtores durante coletiva do 1º Recife Frevo Festival, no Paço do Frevo

Em seguida, ocorrerá a Roda de Diálogo "O Frevo na Ponta: Orquestras de Rua e a Dança no Meio do Povo". Esse momento reunirá maestros de orquestras de rua e pesquisadores para discutir o trabalho contínuo dessas orquestras, que vão além do Carnaval, atuando durante todo o ano na formação de novos músicos e na manutenção da tradição do Frevo.

Como culminância da etapa formativa, também no dia 19, às 18h, acontecerá a ação "Batalha de Orquestras", com a presença de orquestras tradicionais de Frevo.

O evento conta com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura do Recife (SIC), por meio da Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura e Prefeitura do Recife.

SERVIÇO

1º Recife Frevo Festival

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista Recife)

Quando: 9 de fevereiro, a partir das 17h

Quanto: Todas as atividades serão gratuitas e com acessibilidade em Libras

Etapa pedagógica

Onde: Museu Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife)

Quando: 19 de fevereiro, a partir das 14h

Quanto: Todas as atividades serão gratuitas e com acessibilidade em Libras