Ao lado de Raquel Lyra, Daniel Coelho oficializa candidatura a prefeito e alfineta marketing de João Campos: "Não está tudo bem no Recife"

Agora é oficial, o ex-deputado federal e ex-secretário de Turismo de Pernambuco Daniel Coelho é candidato a prefeito do Recife pelo PSD, tendo Mariana Melo (PSDB), ex-secretária da Mulher do Governo de Pernambuco, como sua candidata a vice.

A convenção que oficializou ambos foi realizada neste sábado (3) no tradicional Clube das Pás, na Zona Norte da capital, e reuniu diversas lideranças políticas do Estado, como a governadora Raquel Lyra e a vice-governadora Priscila Krause, principais fiadoras de Daniel e Mariana na empreitada eleitoral.

"Temos um time forte e apresentamos ao Recife hoje um velho conhecido de longa data, não tão velho assim (risos), mas que tem uma capacidade de trabalho extraordinária e já mostrou coragem para fazer as coisas de um jeito diferente. A gente só consegue mudar o rumo quando enxerga que Recife é a segunda capital da desigualdade do Brasil. Estamos prontos para mudar o Recife", disse Raquel Lyra em sua chegada à convenção.

Ficou claro durante o evento o intuito de Daniel Coelho de focar no debate sobre o combate à desigualdade na cidade, com críticas diretas ao marketing da atual gestão do prefeito João Campos. De acordo com o candidato, existe uma "cortina" que tenta esconder os problemas da cidade. Esse tom já estava evidenciado em uma faixa na entrada do evento, que dizia: "Recife sem filtro". O slogan foi usado em diversos materiais e falas de Daniel durante a convenção.

"Não está tudo bem no Recife. Está tudo bem para quem? Estamos aqui com muita alegria, muita esperança, para olhar para o futuro, para fazer diferente, para fazer como Raquel e Priscila estão fazendo, enfrentando os desafios que Pernambuco tem. Estamos aqui para olhar para os invisíveis. Não dá para acharmos que está tudo bem quando temos 150 mil pessoas completamente invisíveis ao poder público", afirmou o candidato a prefeito.

No palanque, Daniel Coelho ouviu dos apoiadores de que "não tem eleição ganha" em referência às pesquisas que indicam vantagem de João Campos na disputa e ao discursar, apontou o principal desafio, caso seja eleito prefeito. Ele falou sobre os pontos de morro com lona na Zona Norte, disse que o prefeito do Recife não tem "coragem" de colocar um centavo no sistema de transporte complementar da cidade e ainda defendeu atenção à geração de empregos, saúde e sustentabilidade.

"O principal desafio é tirar o filtro e a cortina que estão aí. Tem um marketing querendo passar às pessoas que a cidade vai bem, mas a cidade que é a segunda mais desigual do Brasil não está indo bem. É falta de compaixão, falta de se importar com o outro. Olhem para a rua, esqueçam um pouco as redes sociais. Eleição não é sobre curtida no Instagram, é sobre pessoas que estão sofrendo, passando fome, que estão com dificuldade de moradia, que estão com dificuldade no sistema de saúde. É sobre as pessoas", concluiu.

Desigualdade

As falas de Daniel e de Raquel Lyra sobre a desigualdade fazem referência a uma pesquisa realizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis (ICS), divulgada em março deste ano, que apontou o Recife como a segunda pior capital no Mapa da Desigualdade entre as Capitais do Brasil. O estudo levou em consideração quesitos como educação, saúde, violência e meio ambiente, entre os 40 indicadores sociais que são avaliados pelo levantamento, realizado nas 26 capitais brasileiras.

Na época da divulgação da pesquisa, a Prefeitura do Recife alegou que o Mapa da Desigualdade realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis fez uso de metodologia desenvolvida pelo próprio ICS, enquanto a principal referência nacional e internacional para a medição da desigualdade é o Índice de Gini, que avalia a disparidade de renda em uma dada população. E, de acordo com esse parâmetro, o Recife registrou a menor desigualdade desde 2012, saindo do 2º lugar para a 12ª colocação desde 2021.

“Estamos aqui hoje para dar início a uma campanha que não se trata apenas de política ou de um projeto de poder. Trata-se de transformar a nossa cidade, de cuidar da nossa gente, especialmente daqueles que foram esquecidos. Não me conformo que todos os dias mais de 150 mil pessoas não tenham o que comer. Não é aceitável a tentativa de maquiar a situação da cidade com marketing político” discursou Daniel.

Subiram ao palanque de Daniel Coelho neste sábado nomes como o deputado federal Mendonça Filho, o ex-senador Armando Monteiro Melo, o ex-governador Gustavo Krause, o Ministério da Pesca e Aquicultura, André de Paula, o prefeito de Olinda professor Lupércio, o presidente da Amupe e prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia, e o ex-governador João Lyra, entre outros deputados, vereadores e líderes partidários e comunitários.

Perfil

Daniel Coelho é formado em Administração de Empresas pela Universidade de Pernambuco, com mestrado em Administração de Negócios Internacionais na Inglaterram, tendo ocupado cargos de vereador por dois mandatos (2005-2008 e 2009-2010), deputado estadual (2011-2014) e deputado federal por dois mandatos (2015-2018 e 2019-2022). Além disso, atuou como Secretário Estadual de Turismo de janeiro de 2023 a maio de 2024.

Mariana Melo, é presidente do PSDB Mulher, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), administradora, ex-secretária executiva de Relações Internacionais e ex-secretária da Mulher do Governo de Pernambuco.