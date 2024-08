Daniel Coelho oficializa Mariana Melo como sua vice na disputa pela Prefeitura do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O pré-candidato a prefeito do Recife Daniel Coelho (PSD) confirmou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (29), Mariana Melo, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) como sua vice.



Mariana é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), administradora, ex-secretária executiva de Relações Internacionais, ex-secretária da Mulher do Governo de Pernambuco e presidente do PSDB Mulher em Pernambuco.

Nas suas redes, Daniel mostra um trecho da gravação que fez com Mariana no bairro do Coqueiral, onde a vice da chapa viveu por um tempo. A solenidade que oficializa a candidatura ocorre neste sábado (3), no Clube das Pás, em Campo Grande.

"Eu vejo em Mariana a pessoa ideal para a gente compor a chapa desse ano. A questão do gênero é essencial na nossa sociedade. Em qualquer chapa, o mínimo que a gente deve fazer é priorizar a igualdade de gênero”, detalha Daniel.

Mariana, por sua vez, fala sobre como pode somar a chapa do ex-deputado federal. “Minha participação nesta eleição com Daniel nasce da luta que tive para que mulheres ocupem espaços de tomada de decisão. Nós podemos e queremos que nossa voz seja ouvida e, mais do que isso, alcançar o que almejamos”, reforçou.